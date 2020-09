Un urs a atacat o gospodarie in Bistrita-Nasaud. Doua animale au fost ucise si o anexa a fost avariata

Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 22.00, si a fost anuntat printr-un apel telefonic la 112 de catre proprietara gospodariei, care a solicitat ajutor."Spre locul indicat a pornit imediat un echipaj de jandarmi . Intre timp au fost anuntati reprezentanti ai Primariei Livezile, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Inspectoratului de Politie Judetean, Agentiei pentru Protectia Mediului, Garzii Forestiere, Comisariatului Judetean al Garzii de Mediu, Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud, precum si ai Ocolului Silvic Bistrita. Pe langa echipajul de jandarmi din cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Mobil Bistrita, a ajuns la fata locului si viceprimarul comunei Livezile. Impreuna au constatat ca ursul a produs pagube materiale - a omorat doi porci, a avariat o anexa gospodareasca - si a plecat din zona", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii Primariei Livezile au intocmit, in cursul diminetii de joi, adresa catre Comisia de constatare si evaluare a pagubelor, care urmeaza sa stabileasca exact daunele.Localitatea Cusma este situata la poalele Muntilor Calimani, intr-o zona cunoscuta pentru numarul mare de ursi bruni.