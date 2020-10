Una dintre cele mai frumoase povesti de solidaritate din Romania. Culisele primului spital pentru copiii bolnavi de cancer, construit din donatii

Santierul

Intr-o zi de joi, in Bucurestiul care freamata, doua femeie urca treptele unui container, transformat in sala de sedinte si loc de depozitare al echipamentelor de protectie, pozitionat in curtea cladirii devenita in doi ani impunatoare, pentru a-si transforma visul in realitate.Exteriorul spitalului FOTO Miron AdelinaJoia este ziua din saptamana pe care Oana Gheorghiu si Carmen Uscatu, fondatoarele Asociatiei "Daruieste Viata", organizatie care construieste, din donatii, primul spital public pentru copiii bolnavi de cancer din Romania, o dedica sedintei de santier. In mod obisnuit, sedintele incep la ora 10.00. In acea zi, Oana si Carmen si-au rupt o ora din timpul lor liber pentru a vorbi despre misiunea lor si a ne arata cum capata ea concretete.Cu o ora inainte de inceperea programului de lucru, in camera de la etaj a biroului improvizat se afla trei persoane: Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu si Florentin Trache, managerul de proiect.In aceasta camera cu pereti galbeni, o masa mare pe mijloc, inconjurata de multe scaune, doua dulapuri, un televizor si un aparat de cafea, se pune la punct un proiect de tara: primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania. Aici se desfasoara intalnirile cu medicii, furnizorii si alti specialisti implicati in strategia proiectului.Oana Gheorghiu, Carmen Uscatu si Florentin Trache in sala de sedinte FOTO Miron AdelinaDe la Floretin Trache aflu ce presupune un proiect de spital oncologic: certificat de urbanism, avize, autorizatie de construire, arhitectura, instalatii, partea medicala, precum salile de operatie, si executie."Ne era si frica sa ne gandim la un proiect asa de mare pentru ca ni se parea ca oamenii nu vor avea incredere. Am avut visul de a construi cele sase etaje, noua niveluri cu tot cu subsol si mezanin, dar nu am avut curajul sa recunoastem asta public de la inceput pentru ca ne era teama ca nimeni nu va crede in nebunia asta", isi aduce aminte Carmen Uscatu despre etapele de inceput ale proiectului.Spitalul, asa cum a fost el gandit initial, presupunea doar trei etaje. Treptat, echipa a realizat ca nevoile spitalului erau mult mai mari, iar infrastructura invechita a corpului de cladire deja existent nu putea sustine standardele inalte ale proiectului."Nevoile spitalului au fost mari. Ei aveau un proiect pentru refacerea unui bloc operator, care este un bloc operator din anii 70 - 80, de cand s-a dat in folosinta spitalul, si nu respecta nicio norma medicala. Aveau un proiect cu niste turci, guvernul n-a semnat parteneriatul si atunci ei au ramas in pom cu blocul operator.Am vrut sa il refacem. Spatiul nu a permis refacerea lui, astfel incat am zis ca il mutam la noi in spital. Daca am mutat blocul operator, am zis sa mutam si terapia intensiva pentru ca ai nevoie sa le ai la un loc. Daca am mutat terapia intensiva, ne-am dat seama ca sectia de neurochirurgie este una foarte mica, dar are un potential foarte mare de dezovltare si am zis sa mutam si neurochirurgia. Daca am mutat neuroghirurgia, am zis sa mutam si partea oncologica si asa am ajuns la acest proiect", spune Carmen Uscatu.In fiecare zi, intre 80 si 120 de oameni lucreaza pe santier. Cu ajutorul lor, echipa Daruieste Viata a reusit in doi ani sa realizeze 60% din proiect.Toate persoanele care lucreaza pe santier sau care doar ajung aici in vizita trebuie sa respecte normele de siguranta. Sub sala de sedinte sunt depozitate echipamentele de protectie - casca, vesta si bocanci - pe care le luam in primire inainte de a pasi in cladirea spitalului.Camera de depozitare a echipamentelor de protectie FOTO Miron AdelinaUrcam pe scarile de incendiu , din metal, late si galbene, pe care echipa a fost obligata sa le construiasca pe verticala potrivit normelor ISU, despre care Carmen Uscatu spune ca sunt depasite: "Francezii cand au vazut proiectul au zis ca este gresit, evacuarea intr-un spital se face pe orizontala."Pe holurile care in momentul de fata sunt in lucru si unde poti vedea instalatii si cabluri atarnand, vor intra copiii care se lupta pentru o sansa la viata.Holul in lucru al etajului intai FOTO Miron AdelinaPrimul etaj este dedicat sectiei de oncologie. Primele camere de proba au fost deja amenajate. Fiecare aspect este gandit cu minutiozitate si ajustat constant acolo unde Oana si Carmen stiu ca s-ar putea face mai mult si mai bine."Sunt facute in ideea de a vedea care sunt probleme, ce poate sa apara si sa alegi varianta cea mai buna. Am pus doi sau trei furnizori sa lucreze si vom alege in functie de calitatea finisajelor. "Camerele sunt spatioase si proiectate astfel incat sa semene mai mult cu un dormitor, decat cu un salon de spital. Culorile sunt calde, foarte placute pentru ochi, si te linistesc din momentul in care pasesti inauntru: galben, verde si crem.Camera de proba FOTO Miron AdelinaGeamul mare, care lasa sa intre multa lumina in camera, este incadrat de o rama galbena care functioneaza si ca loc de odihna."Asta este un salon cu doua paturi, cu plintele medicale ingropate, astfel incat sa nu te simti ca intr-un spital. In mod normal, gazele medicale sunt puse aici la capul patului. Acestea sunt ascunse ca sa fie cat mai prietenos salonul. Culorile au fost alese de arhitecta care stie notiuni de terapie a culorilor.Arhitecta noastra si-a dorit toata viata sa faca un spital de copii si ne-am intalnit. Ea a studiat foarte mult ce se intampla pe afara si a incercat sa preia cele mai misto lucruri", spune Carmen Uscatu.De asemenea, camera va fi dotata cu paturi pentru parintii copiilor, televizor, masa si toaleta.Paturile rabatabile pentru parinti FOTO Miron AdelinaO remarca facuta de Oana Gheorghiu in legatura cu nepotrivirea tonurilor de galben dintre usa si toc ma face sa imi dau seama ca orice detaliu conteaza.Pentru copiii bolnavi de cancer, lupta pentru viata se intinde pe parcursul a mai multor luni sau poate chiar ani. In prezent, experienta spitalului poate deveni chiar traumatizanta atat pentru ei, cat si pentru parintii lor. De cele mai multe ori, micutii devin niste adulti in trupuri fragile."Ei mereu spun ca boala asta ii maturizeaza brusc.", spune Carmen Uscatu.La etajul trei se afla "submarinul", asa cum il numesc cele doua doamne."La submarin este un spatiu de joaca. Spitalul va avea si un cinematograf, un mini-studio radio, spatii de relaxare pentru parinti si copii. Daca vine cineva in vizita, sa aiba unde sa se retraga. Daca mama nu mai poate si vrea sa planga. Oamenii astia stau 7-8 luni in spital, nu poti sa stai incontinuu in acelasi salon. Ai nevoie de spatii de joaca, de invatare. Ne straduim ca prin ce facem sa schimbam conceptul de spital", spune Carmen Uscatu. Viitorul spatiu de joaca FOTO Miron AdelinaFOTO Geamurile gandite sa ofere impresia unui submarinDin acest spital, copiii vor putea privi, la propriu, catre stele. Pe acoperis se va construi un observator astronomic.Locul in care se va afla observatorul astronomic FOTO Miron AdelinaTot pe acoperis se afla si partea tehnica, echipamentele de incalzire si racire.Instalatiile de pe acoperis FOTO Miron AdelinaPentru ca proiectul sa atinga cele mai inalte standarde de performanta, echipa Daruieste Viata lucreaza cu specialisti din toate colturile lumii si viziteaza centrele care sunt considerate un etalon."Lucram cu specialisti din Franta, America, Irlanda, Spania. Am reusit inainte de pandemie sa vizitam niste spitale care reprezinta un reper. Saint Jude din Statele Unite. Este cel mai bun spital de oncologie pediatrica din lume, au o rata de supravietuire de 90%. Acolo e un concept care permite copiilor sa stea ca in mediul lor, ca acasa. Ei au mai mult de 50% dintre pacienti nesigurati si ii trateaza gratuit. Au niste case unde ii trimit pe copiii astia, primesc intreaga familie, sunt niste apartamente cu spatii comune de joaca", spune Carmen Uscatu."La calitatea vietii si la rata de supravietuire ne gandim iarasi. Avem toate specialtatile la un loc si tratamentul pe care urmeaza sa-l primeasca copilul va fi abordat de mai multi specialisti. Acum copiii sunt tratati in spitale de adulti, cu acces doar la chimioterapie. Daca ei au nevoie de radioterapie sunt mutati cu ambulanta zilnic prin clinici private sau de adulti, iar copiii mici care au nevoie de anestezie nu pot face radioterapie deloc. De asemenea, daca au nevoie de interventie chirurgicala trebuie mutati in alt spital si intrerupta chimioterapia. Daca au nevoie de o interventie stomatologica, ei nu trebuie sa stea. Avand imunitatea foarte scazuta pot dezvolta infectii.Aici vor avea parte de un tratament multidisciplinar, astfel incat sa le cresti sansele de supravietuire si calitatea vietii.", spune Carmen Uscatu.Cand le auzi vorbind despre cat de multe lucruri mai au de facut, nu poti sa nu te gandesti ca este un angajament pentru o perioada foarte lunga de timp. Este, de fapt, pe viata, asa cum marturisesc ele."Chiar credem. Cand ne-am apucat nu stiam in ce ne bagam. De toate lucrurile astea iti dai seama cand evoluezi. Cand ii vezi pe medici ca isi pun piedici. Ii vezi ca au trait intr-un sistem care nu le eprmite sa viseze la ceva mai bun. Noi ducem o lupta sa le aratam ca putem.", marturiseste Carmen Uscatu.Reteta succesului? Ne-o spune Oana Gheorghiu:"Totul pare dificil pana devine usor. Incepand de la ideea in sine, de la gandul de a te duce sa ii propui unui spital de stat sa te lasa sa-i faci un spital. Pare nebunie ca ai indrazni sa ii spui unui manager ca vei face o cladire.Noi credem ca se poate chiar si atunci cand nu se poate. Daca vedem ca nu se poate inseamna ca nu am avut abordarea corecta si o apucam pe alta cale."