Unda verde pentru un nou proiect in infrastructura. CNAIR a facut anuntul final

Potrivit Companiei, ofertantul desemnat castigator este Asocierea S.C. MAVGO HOLDING S.R.L. - S.C. BDU MAXI CONSTRUCT S.R.L. cu o valoare de 239.026.296,02 lei fara TVA."Mentionam de asemenea ca asocierea declarata castigatoare a ofertat o perioada de garantie a lucrarilor de 10 ani. Procesul de semnare a contractului va putea fi initiat doar dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor de 10 zile de la transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii. In situatia in care vor fi inregistrate contestatii impotriva acestui rezultat al procedurii, C.N.A.I.R. S.A. va trebui sa astepte solutionarea acestora in vederea initierii procesului de semnare a contractului", a transmis CNAIR.Lucrarile de largire la 4 benzi se vor executa pe o lungime de 21,40 km.