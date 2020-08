Unde vor ajunge cele 250.000 de tablete cumparate de Ministerul Educatiei. Dispozitivele ar trebui sa foloseasca pentru invatamantul online

Ce criterii trebuie sa indeplineasca elevii pentru a primi tablete

Ce documente trebuie sa depuna parintii/elevii la scoala

20.000 de tablete rezervate pentru copiii familiilor din diaspora

Documentul nu specifica in mod direct cate tablete vor ajunge la cadrele didactice care nu detin un astfel de dispozitiv pentru scoala online, insa mentioneaza ca peste 20.000 de bucati vor fi alocate elevilor cu cetatenie romana care s-au intors pe teritoriul Romaniei de la declansarea pandemiei de Covid-19.Ordinului de ministru 4.738 din 20 iulie 2020 si publicat de site-ul Edupedu stabileste criteriile pentru selectia elevilor care pot primi tablete.Potrivit ordinului de ministru pentru a putea fi considerati pentru acest program, elevii trebuie sa fie din invatamantul primar si sa provina din medii defavorizate, iar apoi, ca un criteriu specific, acestia, dar nici un alt membru al familiei lor, nu trebuie sa detina un dispozitiv electronic cu coenxiune la internet.Criteriile generale stabilite prin Ordinul Ministrului Educatiei nr. 4.738/2020 pentru selectia elevilor care pot primi tablete sunt:* sa fie elevi din invatamantul primar, gimnazial si secundar* sa fie elevi proveniti din medii defavorizateCriteriile specifice pentru selectia celor care vor primi tablete, potrivit Ordinului citat, sunt urmatoarele:* sa fie elevi ai caror familii nu detin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet* elevii care nu detin, in folosinta personala, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet* elevii de cetatenie romana care s-au intors pe teritoriul Romaniei de la declansarea pandemiei de COVID-19 si care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet."Incepand cu data prezentului ordin se aproba necesarul de 250.000 de dispozitiv electronice cu conexiune la internet ce se vor achizitiona prin Programul National Scoala de acasa pentru elevii din invatamantul primar, gimnazial si secundar, forma de invatamant de zi si cu frecventa (clasa pregatitoare, clasele I-XII, scoala profesionala) inmatriculati, la inceput de an scolar, in unitati de invatamant preuniversitar de stat; elevii care provin din medii defavorizate; elevii care au familie nu detin nici un dispozitiv electronic cu conexiune la internet, precum si pentru elevii care nu detin, in folosinta personala, un dispozitiv electronic cu conexiune la internet", se arata in ordinul de ministru citat.Parintele sau tutorele copilului va depune la scoala o cerere pentru a primi tableta, precum si o declaratie pe propria raspundere. Aceste documente pot fi depuse chiar de elev, daca e major. In declaratia pe proprie raspundere trebuie persoana declara ca "familia sau potentialul beneficiar al programului, dupa caz, nu detine niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet".Cu alte cuvinte, daca familia are un telefon mobil care poate accesa internetul, dar este unul singur pentru mai multi copii si adulti, atunci copiii nu pot primi tableta de la scoala.Daca sunt indeplinite aceste conditii atunci scoala da tableta pe baza unui contract de comodat pe durata unui an scolar, "cu posibilitatea prelungirii acesteia pana la finalizarea studiilor in unitatea de invatamant respectiva".Pe langa elevii care indeplinesc criteriile mai sus mentionate, programul prevede ca, circa 8% sau 20.495 de tablete sa fie rezervate pentru copiii reveniti din diaspora."De prevederilor prezentului ordin beneficiaza si elevii cu cetatenie romana care s-au intors pe teritoriul Romaniei de la declansarea pandemiei de Covid-19 si care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet. Pentru aceasta categorie de beneficiari se aloca un numar de 20.495 de bucati dispozitive electronice cu conexiune la internet din totalul de 250000 de bucati", potrivit documentului.De subliniat faptul ca ordinul nu face nicio mentiune directa, sau specifica conditiile sub care un profesor sau invatator ar putea beneficia de o astfel de tableta. Asta desi anterior oficialii din ministerul Educatiei precizasera ca programul va include si dascalii care nu au un astfel de dispozitiv.Cele 250 de mii de tablete sunt in procedura de licitatie, iar cumpararea lor este realizata de Oficiul National pentru Achizitii Centralizate.

OMEN-4738-2020 by Laurentiu Sirbu on Scribd