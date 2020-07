Ungaria: Teste PCR pe cheltuiala proprie sau carantina la intrarea in tara, de sambata

Cetatenii straini proveniti din tari "rosii" nu au voie sa intre in Ungaria, ci numai cei din tari din categoriile "galbena" sau "verde", cei din categoria "galbena" urmand sa se supuna aceleiasi proceduri, a subliniat Muller pe postul de stiri M1.La granita, calatorii sunt verificati si primesc un certificat rosu care atesta necesitatea carantinei si pe care trebuie sa-l afiseze la intrarea in locuinta, a explicat responsabilul ungar.Cei care nu vor sa ramana in carantina de 14 zile trebuie sa depuna o solicitare in acest sens la administratia locala, contra unui cost de 3000 de forinti (8,5 euro), si primesc o adeverinta in baza careia pot parasi carantina pentru a merge la un centru de screening, lista acestor centre fiind disponibila pe site-ul agentiei nationale ungare pentru sanatate publica, cu costul testului specificat de fiecare furnizor in parte, a mentionat ea.Deplasarea la centrul ales nu se poate face cu transportul public si purtarea mastii este obligatorie in timpul vizitei la respectivul centru, care are loc pe baza de programare. Rezultatele testelor sunt trimise pe e-mail sau incarcate de laboratoare in sistemul Serviciului de sanatate electronic (EESZT).Persoanele care vin din tari "galbene" pot parasi carantina dupa primul test PCR negativ, dar tot au obligatia de a face si al doilea test. Cei care revin din tari "rosii" trebuie sa ramana in carantina acasa pana la al doilea test PCR negativ, a precizat Muller.Sunt "scutiti" de carantina calatorii care prezinta la granita doua teste PCR cu rezultat "negativ", realizate cu cel mult cinci zile inainte de intrarea in Ungaria si la un interval de minim 48 de ore intre ele, precum si cei care prezinta un certificat care arata ca s-au vindecat de COVID-19 in ultimele sase luni, a mai spus medicul.La o conferinta de presa separata, Cecilia Muller a subliniat importanta prevenirii aparitiei de focare de coronavirus in tara, exemplificand procesul de trasare a contactelor la un mic focar raportat la Mezokovesd, in nord-estul Ungariei. Autoritatile sanitare si politia au depistat 334 de persoane din 29 de localitati din trei judete care au avut legaturi cu cazurile de COVID-10 inregistrate la Mezokovesd, iar din aceste 334 au fost testate pozitiv un numar de 43, doar 16 dintre ele manifestand insa simptomele bolii, dintre care doar 5 au necesitat spitalizare. Din totalul de 334 de persoane, 260 au iesit deja din carantina oficiala la domiciliu, si cum ultimul caz pozitiv a fost detectat pe 23 iulie se poate spune ca focarul din Mezokovesd a fost oprit, a spus Muller.