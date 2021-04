Universitatea ''Babes-Bolyai'' din Cluj este pe primul loc in Romania si pe locul 595 in lume

"Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca ocupa prima pozitie in tara si este pe locul 595 la nivel international in rankingul RUR (https://roundranking.com/), acreditat de IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (https://ireg-observatory.org/en/) si inclus in Metarankingul Universitar, dat publicitatii marti, 27 aprilie 2021", se arata intr-un comunicat trimis, marti, de UBB.Conform sursei citate, rankingul RUR include 1.150 universitati din 85 de tari ale lumii (din cele aproximativ 30.000 de institutii de invatamant superior existente in lume) si utilizeaza 20 de indicatori academici distribuiti in patru categorii: (1) educatie (predare); (2) cercetare stiintifica; (3) diversitate internationala si (4) sustenabilitate financiara."Ma bucur sa vad performanta foarte buna a universitatii noastre si in acest ranking, mai ales ca analiza academica este una complexa (educatie/cercetare/relatii internationale), este dublata de indicatori administrativ-financiari rigurosi (sustenabilitate financiara), iar rezultatul stiintific se bazeaza pe sistemul performant Web of Science (prin Clarivate Analytics).Dincolo de rolul principal de diagnoza academica pe care il au acest rankinguri, pentru a sustine apoi politici academice bazate pe dovezi, reamintesc in acest context elevilor ca UBB, alaturi de alte universitati de prestigiu din tara, poate fi o alternativa excelenta, prin raporturi calitate/costuri, la universitatile din strainatate, ei putandu-se forma aici ca buni specialisti si buni cetateni, intr-un context caracterizat in aceste universitati si de mobilitati si colaborari internationale numeroase", declara rectorul UBB, Daniel David.