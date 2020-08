Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, singura din Romania inclusa in clasamentul international Shanghai pe anul 2020

In lume exista aproximativ 30.000 de universitati, dintre care aproximativ 2.000 au trecut pragul academic minimal pentru a fi analizate, iar 1.000 dintre acestea au atins nivelul unei vizibilitati si al unui impact international de prestigiu pentru a fi incluse in rankingul Shanghai/ARWU.Cunoscut si ca "Clasamentul/Rankingul Shanghai" al universitatilor, Academic Ranking of World Universities este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internationale ale universitatilor prin prisma indicatorilor de excelenta, de educatie si de cercetare folositi in analiza, si anume premii academice de prestigiu pentru angajati/absolventi (ex. premii Nobel/Fields Medals/Highly Cited Researchers) si publicatii de top (Nature/Science/Web of Science - science/social sciences). Indicatorii variaza ca dependenta fata de profilul si marimea institutiei, oferind o perspectiva echilibrata prin faptul ca unii sunt considerati esentiali in rolul si impactul lor international, indiferent de profilul/marimea institutiei, iar altii sunt adaptati la profilului si marimea universitatilor."Ma bucur si ma ingrijorez in acelasi timp. Ma bucur pentru ca UBB este acolo, confirmandu-si statutul de universitate internationala de prestigiu atractiva pentru studenti (in acest an numarul studentilor din tara si internationali la UBB a crescut fata de anii trecuti), acceptata recent in GUILD, organizatia exclusivista a unora din cele mai importante universitati << world-class >> europene.Asta este cu atat mai remarcabil pentru UBB cu cat clasamentul se bazeaza doar pe componenta de stiinte si stiinte sociale, in timp ce UBB are sapte facultati in domeniul artelor/stiintelor umaniste. Ma ingrijorez in conditiile in care UBB este acum singura din tara, deoarece acest ranking arata capacitatea universitatilor de a genera cunoastere competitiva international, iar faptul ca Romania mai are doar o universitate aici nu este bine pentru marimea tarii si pentru forta tarii in competitivitatea globalizata (ex. Ungaria are 5, Polonia 8, etc.); exista mai multe universitati romanesti cu potential in acest sens, iar ministerul de specialitate trebuie sa creeze un program dedicat lor (si am vorbit in multe contexte despre cum trebuie sa arate un astfel de program), deoarece sustinerea acestora inseamna de fapt sustinerea competitivitatii tarii, cu impact apoi asupra bunastarii oamenilor", a spus rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.In clasamentul Shanghai pe domenii, dat publicitatii in luna iunie 2020, UBB a avut de asemenea cele mai multe domenii incluse din tara (https://news.ubbcluj.ro/programele-ubb-ocupa-locuri-onorante-in-clasamentul-shanghai-2/) si a ocupat constant prima pozitie in Romania in clasamentele internationale majore ale universitatilor in 2020, incluse in Metarankingul Universitar si facute publice pana acum (ex. CWUR/Leiden/QS (aici alaturi de Universitatea din Bucuresti)/Scimago/URAP).