Universitatea Bucuresti amana o decizie cu privire la modul de desfasurare al cursurilor in noul an universitar. "Se fuge de o decizie, iar asta ii afecteaza, in primul rand, pe studenti"

Universitatea Babes-Bolyai a anuntat acum o saptamana scenariile posibile

. Scenariul academic propus este unul de lucru, pentru a pastra sanatatea comunitatii UBB si a orasului Cluj-Napoca, pentru a nu afecta major parcursul de viata al studentilor UBB, sperand insa si sa-l folosim creativ / inovativ pentru a initia o noua ", afirma rectorul Universitatii Babes-Bolyai, prof. univ. dr. Daniel David.



Planul UBB pentru desfasurarea primului semestru poate fi consultat aici.



Rectorul Universitatii Bucuresti a anuntat care este cel mai probabil scenariu



Conducerea Universitatii Bucuresti a anuntat ca cel mai probabil va exista un model hibrid, unde pe langa cursurile online, se vor tine seminarii in sistemul clasic, cu grupe mai reduse numeric. "Mergem pe trei scenarii. Unul putin probabil, in care totul sa se reia exact ca inainte de pandemie, altul foarte putin probabil ca totul sa fie online fara niciun fel de exceptii, si al treilea, cel mai probabil, dar sa vedem exact in ce parametrii, sa avem o activitate mixta, cu prezenta de la data de 1 octombrie cu respectarea masurilor de siguranta sanitara. Vorbim de o prezenta pe anumite prioritati, de exemplu, in masura in care prezenta va trebui limitata noi vom acorda prioritate celor de anul I care trebuie sa se integreze in facultati si mediul academic, vom acorda prioritate apoi anilor terminali, care trebuie sa-si finalizeze lucrarile de disertatie. De asemenea, o categorie cu prioritate va fi si a studentilor care au laboratoare, mai ales la facultatile tehnice unde prezenta este necesara. Nu poti sa faci online anumite experimente.



Dincolo de asta discutam de o prezenta a studentilor prin rotatie, de exemplu daca vom lucra un anumit procent, o treime, un sfert, o cincime dintre studenti, in functie de acest lucru si de conditiile de distantare fizica de la acel moment, atunci sa le asiguram tuturor sansa de a fi prezenti. De asemenea mai avem o prioritate si pentru studentii cu anumite dizabilitati, de exemplu persoane nevazatoare sau hipoacuzii sau altceva, acestia vor avea prioritate la a fi prezenti in momentul in care vom avea o prezenta limitata. Acestea sunt scenariile cu care lucram si noi ne-am propus ca inainte de 1 august sa le comunicam studentilor si profesorilor niste variante si de asemenea sa facem liste de necesar pentru variantele in care vom avea nevoie in continuare de tehnologie. Sa vedem de ce avem nevoie pentru a imbunatatii calitatea interactiunii online. Pe de alta parte, sunt elemente pe care sigur le vom mentine in anii viitori, spre exemplu inscrierea online merge foarte bine si nu vedem de ce sa nu pastram acest lucru", a declarat rectorul Universitatii Bucuresti, profesorul Marian Preda. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



"Pe zi ce trece, universitatile dezbat modul in care activitatea didactica va incepe in toamna si iau decizii concrete.Nu este si cazul Universitatii din Bucuresti. La UniBuc, din pacate, domneste un aer de vacanta. Cel putin eu asta inteleg din decizia luata pe 30 de iulie de Consiliul de Administratie, care a stabilit 10 septembrie drept termen limita pentru ca facultatile sa comunice Rectoratului modul in care isi doresc sa se desfasoare cursurile si seminarele.La sedinta Senatului din 15 iulie, in urma interpelarii mele, Rectorul si-a asumat 1 august drept termen concret pentru comunicarea unor scenarii privind anul universitar 2020-2021. Singurul lucru concret comunicat pe 1 august a fost amanarea pana in luna septembrie.La Universitatea din Bucuresti, din pacate, nu exista asumare. Se fuge de o decizie, iar asta ii afecteaza, in primul rand, pe studenti. Studentii sunt bulversati si nu stiu daca sa isi intrerupa sau nu contractul de inchiriere, daca va fi nevoie sa isi caute cazare sau daca va trebui sa stea in camin.Studentii merita respect si responsabilitate din partea universitatii. Luarea unei decizii despre cum vor avea loc cursurile si seminarele (face to face, online, hibrid) abia in luna septembrie va duce la un hei-rup administrativ, dat fiind ca de aici pleaca orice discutie ulterioara: despre camine, siguranta epidemiologica in facultate sau calitatea predarii in online.Se fuge de responsabilitate acum, fiind invocat traditionalul concediu, iar in octombrie timpul scurt va fi scuza pentru pregatirea deficitara a anului universitar in acest context special. Se pare ca este mai important concediul din luna august decat respectul fata de cei aprox. 30.000 de studenti ai Universitatii din Bucuresti", a scris Constantin-Alexandru Manda, reprezentant al studentilor UB pe pagina sa de Facebook Universitatea Babes-Bolyai a anuntat oficial inca de saptamana trecuta scenariile probabile dupa care se vor desfasura cursurile in primul semestru al anului universitar viitor.Scenariul poate fi adaptat in functie de reglementarile locale si nationale, precum si de conditiile pandemiei in luna octombrie 2020 si va fi adoptat institutional la sfarsitul lunii septembrie, trecerea dintr-un scenariu in altul dintre cele trei propuse fiind flexibila."Cu o comunitate academica de aproximativ 50.000 de oameni, cea mai mare din Romania, UBB este un