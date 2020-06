Universitatea din Bucuresti si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, singurele institutii de invatamant superior din Romania prezente in clasamentul QS 2020

Ziare.

"Conform clasamentului Quacuarelly Symonds World University Rankings (QS) 2020, aferent anului 2021, cel mai cunoscut ranking global al universitatilor in functie de domeniile de studiu si cercetare, Universitatea din Bucuresti are, alaturi de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, cele mai bune performante la nivelul sistemului de invatamant superior romanesc", se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de UB.Clasamentul analizeaza performantele a peste 1.000 de universitati din intreaga lume, avand in vedere sase dimensiuni: reputatia academica, reputatia de angajator, numarul de studenti, numarul de citari pentru facultati, facultati internationale si studenti internationali."Un lucru extrem de relevant este faptul ca Universitatea din Bucuresti este si singura universitate din Romania prezenta in topul QS - Employability 2020, cu opozitionare in marja 301-500, dovedindu-si astfel reputatia pe care o are in randul angajatorilor. Topul vizeaza atat reputatia de angajator, cat si rezultatele alumnilor, parteneriatele cu angajatorii, conexiunile dintre angajatori si studenti sau rata angajabilitatii absolventilor", mentioneaza reprezentantii universitatii.In ceea ce priveste clasamentul QS World University Rankings by Subject, realizat pe domenii fundamentale, Universitatea din Bucuresti figureaza in 10 domenii si subdomenii din cele 53 analizate. In plus, in domeniul "stiinte ale naturii" (marja 401-450) si subdomeniul "limba si literatura engleza" (marja 251-300), Universitatea din Bucuresti este singura universitate din Romania prezenta in clasamentul QS. Nu in ultimul rand, UB este singura universitate din tara clasata in seria 201-250 in QS-University Ranking by Subject 2020 in subdomeniul "lingvistica".De asemenea, rezultatele Universitatii din Bucuresti pozitioneaza institutia drept prima universitate din Romania in domeniul "arte si stiinte umaniste", dar si in subdomeniile "chimie" si "fizica si astronomie".La randul lor, reprezentantii UBB Cluj au aratat ca acest clasament utilizeaza atat indicatori educationali, cat si indicatori de cercetare si de internationalizare."Prezenta si pozitionarea universitatilor romanesti in rankingurile internationale depind de eforturile si realizarile proprii, insa sunt conditionate major in mod categoric si de politicile nationale in domeniu, iar aici ma refer mai ales la sustinerea adecvata a finantarii si la existenta unei legislatii competitive care sa ne permita sa ne dezvoltam in ritmul universitatilor internationale. UBB si-a asumat ca obiectiv strategic statutul de universitate de tip world-class, iar eforturile noastre sunt directionate puternic spre atingerea acestui obiectiv, insa toate aceste eforturi pot fi amplificate sau distruse de politicile nationale in domeniul educatiei si cercetarii. Pana acum nu prea ne-au ajutat, dimpotriva, dar sa vedem de acum incolo", a afirmat rectorul Universitatii "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Daniel David.Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca se afla in intervalul 800-1000 al universitatilor incluse in clasamentul QS, alaturi de Universitatea din Bucuresti. In plus, in sistemul QS STAR UBB este distinsa cu 4 stele, fapt care corespunde statutului de universitate internationala de excelenta."UBB se prezinta astfel astazi ca o universitate cu profil international, demonstrand excelenta in predare si cercetare, cu un mediu academic stimulativ care asigura oportunitati excelente de studiu si de integrare a absolventilor pe piata muncii, contribuind prin inovare avansata la o societate bazata pe cunoastere, care asigura o calitate crescuta a vietii oamenilor", au mentionat reprezentantii universitatii clujene.Clasamentul anterior QS al universitatilor (QS World University Ranking 2019) includea patru institutii de invatamant superior din Romania, numarul lor reducandu-se in 2020/2021 la 2.In conditiile in care, la nivel international, exista aproximativ 26.000 de universitati, rezultatul din acest an pozitioneaza UBB in primele 3% universitati ale lumii, au mai spus reprezentantii UBB.