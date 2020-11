Cand va avea loc Untold 2021. Organizatorii au anuntat data

"Unul dintre cele mai asteptate momente de fanii festivalului UNTOLD este in fiecare an anuntarea datei pentru editia urmatoare. Este momentul in care fanii festivalului incep sa viseze la experientele unice din anul urmator, sa-si doreasca sa vada pe una din cele 10 scene din festival artistul favorit, sa-si stranga gasca de prieteni si bineinteles sa-si faca planuri pentru o vara de neuitat. Daca in anul 2020 toate aceste lucruri nu au fost posibile, anul 2021 vine cu incredere si optimism de la organizatorii festivalului UNTOLD, care au inceput pregatirile pentru editia cu numarul sase a unuia dintre cele mai mari festivaluri din lume, UNTOLD. In 2021, al saselea capitol din povestea UNTOLD se va scrie in perioada 5-8 august, la Cluj-Napoca", se arata intr-un comunicat trimis, joi, de organizatori.Organizatorii UNTOLD mizeaza, in demersul lor, si pe faptul ca pana la editia de anul viitor va fi functional un vaccin anti-COVID-19."Organizatorii UNTOLD spun ca editia din 2021 va depasi toate asteptarile si va fi organizata in cele mai sigure conditii. Increderea organizatorilor vine si din vestile bune privind existenta unui vaccin la inceputul anului viitor si din atentia tot mai mare acordata de specialisti dezvoltarii testelor rapide ce vor permite testarea in masa. Un alt motiv este si sprijinul pe care Guvernul Romaniei il acorda organizatorilor de evenimente prin stabilirea unei scheme de ajutor de stat, menita sa restarteze industria culturala si de evenimente in anul 2021. In plus, reprezentantii UNTOLD, alaturi de alti organizatori de evenimente din Romania, s-au reunit inca din luna septembrie cu reprezentantii Guvernului intr-un grup de lucru, menit sa identifice toate masurile ce trebuie pregatite, astfel incat evenimentele sa poata fi reluate in 2021 in cele mai sigure conditii", se mai arata in comunicat.Citeste si: Oficialii Electric Castle au anuntat ca vor organiza editia din 2021. Cand este programat evenimentul