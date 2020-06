Unul dintre initiatorii legii mirosurilor reclama "un lobby destul de puternic" din partea firmelor vizate: "Marea miza e ca anumite firme vor fi obligate sa investeasca"

Ziare.

com

Propusa de la "firul ierbii" de catre Rodica Militaru, legea mirosurilor a fost introdusa in procedura parlamentara de Cornel Zainea si Allen Coliban, iar dupa ce a trecut tacit de Senat, legea a fost aprobata in Camera Deputatilor cu o larga majoritate, fiind exprimat un singur vot impotriva.Potrivit deputatului Cornel Zainea, unul dintre initiatori, legea ar urma sa ii vizeze pe marii poluatori olfactivi, care vor fi nevoiti sa faca investitii in retehnologizare sau sa isi schimbe procedurile de lucru. Tocmai din acest motiv, sustine deputatul USR, se face lobby pentru ca legea sa nu fie promulgata., a declarat deputatul Zainea.Potrivit initiatorilor, legea stabileste cadrul genereal de combatere a poluarii olfactive, urmand ca modul concret de actiune sa fie stabilit de Guvern, odata cu normele de aplicare a legii., a declarat si senatorul Allen Coliban.Initiatorii legii mirosurilor au explicat ca producatorii de mirosuri casnice nu au motive sa fie ingrijorati pentru ca in lege disconfortul olfactiv este definit ca o activitate care afecteaza sanatatea, lucru care nu se intampla in cazul gatitului sau a altor mirosuri casnice ocazionale. ", a declarat Rodica Militaru, potrivit careia nivelul de disconfort olfactiv poate fi determinat obiectiv de catre un laborator specilizat in acest sens., a declarat si senatorul Allen Coliban.