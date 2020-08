UPDATE Alerta falsa la Primaria Sfantu Gheorghe. Cladirea fusese evacuata din cauza unui pachet suspect

Coletul suspect gasit miercuri, in jurul amiezii, in incinta Primariei Sfantu Gheorghe nu era periculos, informeaza reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie ( IPJ ) Covasna."In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca apelul a fost fals, iar pachetul nu prezenta o amenintare. Fortele participante s-au retras, circulatia desfasurandu-se in conditii normale. In urma cercetarilor politistii au identificat persoana care a lasat pachetul respectiv si a efectuat apelul 112: un barbat de 31 de ani, urmand ca fata de acesta sa se ia masurile legale", precizeaza IPJ CovasnaPotrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, zona a fost izolata, iar circulatia rutiera a fost deviata."In data de 26.08.2020, in jurul orelor 12, politistii covasneni au fost sesizati despre faptul ca in incinta Primariei municipiului Sfantu Gheorghe exista un pachet suspect. Politistii din cadrul Politiei municipiului Sfantu Gheorghe si din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale s-au deplasat de urgenta la fata locului si au izolat zona.Cladirea Primariei a fost evacuata, traficul in zona este blocat, circulatia fiind deviata pe o ruta alternativa. In continuare politistii, impreuna cu reprezentanti ai institutiilor cu atributii in domeniu, sunt la fata locului si efectueaza cercetari privind amenintarea in cauza. Solicitam pietonilor si conducatorilor de vehicule sa evite zona", au precizat reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna.Citeste si: