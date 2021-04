Urmarire ca in filme pe strazile Timisoarei. Un tanar si-a abandonat masina si a sarit in Bega pentru a scapa de Politie

Potrivit politistilor, politistii Sectiei 3 Timisoara au efectuat semnal de oprire unui autoturism care se deplasa pe Calea Sagului, insa conducatorul auto nu s-a conformat,accelerand si continuandu-si deplasarea."Dupa mai multe solicitari de oprire prin intermediul dispozitivelor auto, politistii au pornit in urmarirea autoturismului pana pe strada Constantin Silvesteri din municipiu.Ajuns in capatul strazii autoturismul a parasit partea carosabila,oprindu-se pe spatiul verde de langa raul Bega. Conducatorul auto si pasagerul au iesit din autoturism si au sarit in rau,inotand pana pe celalalt mal. Acolo au fost asteptati de politistii Sectiei 4 Timisoara, care i-au imobilizat si au solicitat o ambulanta in vederea acordarii de ingrijiri medicale", au transmis politistii.Potrivit IPJ Timis, soferul nu avea avea permis de conducere pentru nicio categorie."Politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a detine permis de conducere, continuand cercetarile pentru stabilirea intregii activitati infractionale a tanarului", a mai transmis IPJ Timis.