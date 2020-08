Urmarire ca in filme in Craiova: un sofer drogat, care a provocat un accident, a fugit de politisti cu un taxi

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizati sambata, prin 112, cu privire la faptul ca un autoturism, care era condus pe Calea Bucuresti, a lovit o balustrada, iar conducatorul acestuia parea sa aiba un comportament anormal."Ajunsi in apropiere de locul accidentului, politistii au constatat faptul ca autoturismul ce fusese implicat in accident era condus in continuare pe Calea Bucuresti, fapt pentru care politistii au pornit in urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functiune. La un moment dat, barbatul in cauza a abandonat autoturismul pe o strada din Craiova si a urcat intr-un taxi", au precizat reprezentantii IPJ Dolj.Astfel, a fost solicitat sprijinul mai multor echipaje de politie , iar barbatul a fost gasit in timp ce se deplasa pe jos pe strada Nicolae Julea. Pentru ca se manifesta intr-un mod recalcitrant, el a fost imobilizat de catre politisti.Oamenii legii au stabilit ca barbatul are 38 de ani si este din Bucuresti. El a fost testat cu aparatul drugtest, iar rezultatul a iesit pozitiv, din acest motiv fiindu-i prelevate mostre biologice."De asemenea, asupra barbatului in cauza politistii au gasit si o substanta sub forma de pulbere, care se afla intr-o foita de staniol, aceasta fiind ridicata in vederea continuarii cercetarilor",a mai spus sursa citata.Politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta substantelor psihoactive.