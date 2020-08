Urs indepartat din zona municipiului Miercurea Ciuc, inclusiv din curtea unui liceu

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, un barbat a sunat la numar de urgenta 112 si a anuntat ca ar fi observat un urs in apropierea unei antene radio, situata pe strada Iancu de Hunedoara din Miercurea Ciuc.La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de jandarmerie, care a constatat ca in zona este prezent un urs de mici dimensiuni. Acesta a fost indepartat inspre padurea de pe Dealul Sumuleul Mic, de la marginea municipiului.Jandarmii au ramas pentru o perioada in patrulare, pentru a se asigura ca animalul nu revine si au verificat zona imediat apropiata, iar la aproximativ 30 de minute ursul a fost gasit in curtea Colegiului "Marton Aron", acolo unde a fost vazut si in noaptea de vineri spre sambata.Ursul a fost din nou indepartat inspre padure, iar jandarmii au ramas in patrulare.Locuitorii municipiului Miercurea Ciuc au fost avertizati despre pericol printr-un mesaj RO-ALERT trimis de ISU Harghita.Inspectoratul Judetean de Jandarmi Harghita face un apel catre cetateni ca atunci cand primesc un mesaj RO-ALERT sa nu vina in zona in care este semnalata prezenta ursilor, pentru a nu se pune in pericol si pentru a nu ingreuna interventia de indepartare."Pe aceasta cale, facem inca o data un apel la cetateni sa inteleaga ca menirea mesajelor Ro-Alert nu este aceea de a-i face sa vina intr-un numar cat mai mare la locul unde este semnalata prezenta ursilor, pentru ca astfel isi pot pune viata in pericol, dar si ingreuneaza interventia institutiilor abilitate sa solutioneze astfel de situatii. E recomandat sa stea in casa, in general sa se adaposteasca si sa respecte recomandarile din mesajul Ro-Alert", se arata in informarea IJJ Harghita.Jandarmii harghiteni le recomanda oamenilor ca, de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii, sa sune la 112, sa nu incerce sa intervina, sa nu hraneasca animalele salbatice, sa aiba grija unde depoziteaza resturile menajere si sa nu se apropie de ursi pentru a-i filma sau fotografia.