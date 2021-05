Ipoteza socanta in cazul ursului gasit mort la o cabana din Hunedoara: s-ar fi automutilat dupa ce a intrat in panica

"In data de 9 mai, Politia Municipiului Deva a fost sesizata prin 112 de catre un barbat din comuna Vetel, cu privire la faptul ca in curtea cabanei sale se afla un urs mort. La fata locului, s-a deplasat un echipaj din cadrul Politiei Soimus, politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, reprezentanti ai AJVPS in vederea examinarii cadavrului si a stabilirii cauzelor mortii. Se fac in continuare cercetari pentru stabilirea cauzelor mortii", a declarat Carla Strujan, purtator de cuvant al IPJ Hunedoara, potrivit Adevarul.ro Medicii veterinari care l-au preluat sustin ca moartea ar fi fost cauzata de agonie cauzata de panica. Nu exista urme care sa indice ca ar fi fost impuscat sau ca ar fi fost prins intr-o capcana.Prefectul judetului Hunedoara a confirmat moartea ursului, dar nu a validat suspiciunile potrivit carora ar fi murit dupa ce s-a automutilat."Efectiv s-a gasit ursul mort acolo, fara urme de violenta sau impuscare", a declarat prefectul Calin Marian, potrivit sursei citate.