Urs surprins "la cumparaturi" intr-un magazin din California. Animalul s-a speriat de agitatia din jurul sau

Angajatii si clientii magazinului Kings Beach Safeway, din apropierea lacului Tahoe, au fost surprinsi sa vada un urs in magazin, incident produs la 25 august. "Noi tocmai intram in magazin si nici nu-mi puteam imagina ce vom gasi inauntru", a povestit Rubi Nevarez, un client care a trimis agentiei Reuters o inregistrare video cu ursul."Din cate stiu, este pentru a doua oara cand se intampla acest lucru", a adaugat el, fara a preciza daca acest urs este un client fidel al magazinului sau daca prima oara a fost un alt exemplar al familiei urside.Presa locala a prezentat la randul ei si prima vizita a unui urs in acest magazin - produsa la 21 august. Ursul a plecat atunci cu o punga de cipsuri tortilla, fara sa plateasca.Ursul care a intrat in magazin la 25 august nu a gasit ce dorea si a plecat linistit. "Ursul a iesit singur din magazin dupa ce a vazut toata agitatia din jurul sau", conform lui Nevarez.