Ursii polari ar putea sa dispara pana in 2100

Ursul polar, care traieste in regiunile arctice unde temperaturile pot cobori pana la -40 de grade Celsius iarna, poate trai fara mancare doua luni, in special in perioada estivala, cand banchiza se topeste in fiecare an.Dar, odata cu cresterea temperaturilor, absenta gheturilor dureaza din ce in ce mai mult. Incapabile sa gaseasca in mediul lor alta sursa de hrana comparabila, din ce in ce mai multi ursi infometati se aventureaza in afara teritoriului lor, in apropierea zonelor locuite de oameni.In cazul in care emisiile de gaze cu efect de sera continua in ritmul actual, o "prabusire a reproductiei si supravietuirii va pune in pericol existenta aproape tuturor subpopulatiilor polare pana 2100", avertizeaza cercetatorii.Inclusiv intr-un scenariu mai favorabil, extinctia acestor plantigrade emblematice in Arctica ar urma doar sa fie amanata, subliniaza ei.