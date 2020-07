Ursoaica agresiva din zona Castelului Cantacuzino a fost prinsa

Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, animalul va fi dus in Muntii Baiului, in zona Valea Rea.Cei trei pui ai ursoaicei au fost loviti de tren in noaptea de joi spre vineri, la o traversare de cale ferata.In aceste conditii, ursoaica a revenit de mai multe ori in zona in care a avut loc accidentul, cautandu-si puii si intrand in mai multe gospodarii, comportamentul ei fiind unul agresiv. Animalul s-a deplasat inclusiv pe strazile Sirenei si Prahovei din proximitatea Castelului Cantacuzino, zona intens circulata de turisti , inclusiv copii.Jandarmii au incercat sa alunge animalul in padure, insa acesta a continuat sa revina spre locul in care s-a petrecut accidentul, informeaza sursa citata.Astfel, s-au facut demersuri catre Ministerul Mediului, obtinandu-se acordul pentru tranchilizarea si relocarea ursoaicei.