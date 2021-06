Barbat atacat de urs in Harghita. Presedintele CJ cere masuri rapide

"Barbatul verifica gardul electric si animalele in timp ce s-a produs atacul. Barbatul ranit a primit ingrijiri de urgenta si apoi a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc, fiind suspus unei interventii chirurgicale ce a durat aproximativ o ora. Pacientul are leziuni toracice si o leziune mai profunda. Are leziuni in zona coastelor dar acestea nu au fost rupte. Pe suprafata corpului pot fi observate zgarieturi superficiale, posibil ca a fost atacat din lateral de urs ", a scris Csaba Borboly.Seful judetului Harghita a mai spus ca starea barbatului ranin este stabila si a multumit medicilor pentru ca au intervenind prompt.Csaba Borboly crede ca pe fondul inmultirii cazurilor de atacuri ale ursilor sunt necesare actiuni si masuri rapide si concrete din partea ministerului.