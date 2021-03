Sindicatul de la metrou, catre ministrul Catalin Drula: "Interese mafiote aveti dumneavoastra. Vreti sa dati oamenii afara, sa anulati trenuri, sa luati din bani"

Sindicatul sustine ca nu protestul este ilegal , asa cum a sustinut Catalin Drula, ci "nerespectarea constitutiei si a legilor". Mai mult, sindicalistii sustin ca ministrul are "interese mafiote" si ca guvernul actual "a condamnat o tara intreaga la saracie".Drula a vorbit si despre bucurestenii care nu au putut circula astazi cu metroul, dar si de faptul ca salariile companiei sunt sustinute prin subventiile de la bugetul de stat. Totusi, sindicatul nu este de aceeasi parere.Citeste si: Catalin Drula, despre greva de la metrou: "O actiune ilegala. Miza o reprezinta afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale" "Daca pana in acest moment nu s a inteles ca subventia primita reprezinta doar diferenta pana la pretul corect al cartelei de metrou este doar din cauza dumneavoastra, ati manipulat presa pana acum. Peste tot in lume metroul este subventionat, este o prostie sa l faceti rentabil cand are caracter social.Vreti sa dati oamenii afara, vreti sa anulati trenuri, vreti sa le luati din bani si tot aveti tupeul sa vorbiti de binele salariatilor?Nu are legatura cu notificarea data. Spatiile comerciale au proces pe rol, instantele judecatoresti, DNA -ul si-au spus cuvantul in privinta asta. Terminati cu minciunile", au transmis sindicalistii.