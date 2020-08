USR pierde un deputat. Dan Radulescu: "Viziunea noastra despre un partid altfel este, astazi, diferita"

"Din pacate, viziunea noastra despre un partid altfel este, astazi, diferita. Cred, insa, in continuare ca, strada cu strada, putem si trebuie sa schimbam Romania!", afirma Dan Radulescu, pe pagina de Facebook "Ii asigur pe alegatorii din Prahova, precum si pe toti cei care mi-au acordat votul si increderea lor, ca voi lupta in continuare pentru un sistem de invatamant incluziv si performant, pentru dreptul nostru constitutional la un mediu sanatos, pentru oameni noi in politica si pentru o Romania in care, fara penali si fara hotie, sa ajungem departe!", adauga el.Dan Radulescu este la primul mandat de parlamentar si face parte din Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport. In octombrie 2019 a devenit presedintele delegatiei Camerei Deputatilor la Adunarea Interparlamentara a Ortodoxiei.A avut 29 de luari de cuvant, dintre care 18 au fost declaratii politice, si este semnatar a 121 de initiative legislative.