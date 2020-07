USR-PLUS, probleme sistemice

De asteptat ar fi ca omul sa fi facut lucruri care demonstreaza dincolo de orice indoiala competenta, bun simt si abilitati de a inspira oamenii. Cel care a ajuns in pozitia de lider politic stie ca e o pozitie temporara in care va fi vanat pentru orice greseala, ca va pierde treptat, dar sigur din popularitate si ca va trebui sa plece imediat ce se va dovedi ca dauneaza partidului.Partidul, compus si el din oameni in majoritatea lor cu bun simt si responsabili, va raspunde pozitiv la erodarea popularitatii liderului politic si ii va asigura acestuia un rol important in partid folosind in acest fel experienta si calitatile acestuia.Nu ma astept la partidele vechi sa faca asta. Fie duhnesc a Prosti, Securisti si Demagogi, fie a Populisti, Netoti si Lautari, fie a Plagiatori, Rame si Oportunisti (Romania), fie nu sunt partide, ci gasca lui Basescu sau al lui Tariceanu. Nu ii voi vota niciodata asa cum nu voi vota niciun partid etnic.Dar ma astept la mult mai mult de la cei pe care ii voi vota, de la PLUS si USR Sunt convins ca Dan Barna a fost un lider bun pentru USR la momentul plecarii lui Nicusor Dan . Nu stiu pe cineva capabil sa preia USR-ul in acest moment si sa fie mai bun ca domnul Barna. Dar asta in mod paradoxal demonstreaza ca Dan Barna a fost un lider slab pentru USR. Faptul ca in jurul dansului nimeni nu pare capabil sa conduca partidul este o mare problema. Riscul, acum, este ca el sa devina un lider toxic.Popularitatea lui Dan Barna a crescut enorm din cauza functiei pe care o are si cu ajutorul a foarte multi bani publici, dar partidul a scazut ingrijorator in preferintele electoratului. Esecul de la alegerile pentru Cotroceni i-au dat acestuia o posibilitate de a se retrage elegant si de a pune umarul la o reformare fireasca si necesara a USR-ului.Curajos ar fi fost de asemenea pentru domnul Barna sa participe la competitia de la locale, in orasul domniei sale, la Sibiu, justificand in acest fel cheltuielile enorme pentru reclama. Cheltuielile de reclama care au fost platite de partid adica din banul public.Faptul ca nu a facut acest lucru si ca a ramas inclestat si neinspirat la conducerea partidului ma face sa il cred un om politic mort. Nu cred ca domnul Barna este rau intentionat, chiar din contra, dar precedentul pe care l-a creat este unul profund negativ si tipic liderilor vechi. Monica Macovei a facut greseli similare.Situatia nu este deloc roza nici la nivelul sperantelor USR-ului, marea lor majoritate crescand masiv in popularitate in timp ce filiale lor au scazut. In zdrobitoarea majoritate a cazurilor, banul public sau scandalurile sunt cele care au ajutat la cresterea popularitatii lor si nu faptele lor remarcabile care sa inspire alegatorii. Nu exista practic nimeni nou in USR in atentia publicului; de cativa ani, vedetele USR-ului par incapabile sa aduca oameni noi si in special oameni mai buni langa ei.Situatia la PLUS nu este nici ea mai buna.Dacian este, pentru mine, cel mai bun om din politica noastra. Am mai scris despre calitatile lui. Nu sunt totusi convins ca este liderul de care are nevoie PLUS-ul considerand scaderea dramatica in sondaje a partidului si negocierile dezastruoase de pana acum. Numarul doi in partid, Dragos Tudorache, desi un om de o inteligenta remarcabila si o capacitate de munca de invidiat, este si el departe de a putea ajuta partidul sa castige notorietate sau de a impune o reforma care sa schimbe situatia actuala.In fapt, o analiza a liderilor PLUS arata acelasi lucru. Cresterea popularitatii liderilor PLUS este invers proportionala cu cresterea partidului sau a filialelor conduse de acestia. Nu au aparut oameni mai buni in PLUS, iar oamenii cei mai vizibili mediatic continua sa fie exact aceiasi care au fost de la inceputurile partidului.Din pacate, se pare ca e vorba nu de accidente, ci de o problema sistemica. Problemele sistemice in general se datoreaza echipelor executive si mai putin membrilor sau angajatilor organizatiilor. O mare parte a membrilor celor doua partide sunt oameni de toata isprava care au intrat cu convingerea ca atat USR cat si PLUS vor fi capabile sa reformeze o clasa politica catastrofala prin hotia si ineptitudinea ei.Reforma este din aceasta cauza, cred eu, posibila, dar pentru asta este nevoie de echipe executive/conduceri capabile sa faca acest lucru. Riscul este ca din ce in ce mai multi dintre oamenii esentiali pentru a tine partidele noi departe de metehnele partidelor vechi sa plece.Sunt multi oameni foarte buni pe care ii stiu personal in ambele partide. Oameni care trebuie sa ramana acolo daca e sa avem o sansa la o clasa politica normala. Conducerile celor doua partide trebuie sa-si reaminteasca de idealurile pe care le-au avut cand au decis sa faca pasul spre politica si sa inceteze sa-si justifice pragmatic sau cinic gafele inerente.Sunt convins ca pot fi prost in orice moment. Si am indraznit sa scriu lucrurile deloc comode de mai sus sperand sa fiu iar un prost.