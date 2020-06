USR: Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor ajunge la vot

Ziare.

com

"Test pentru Parlament. Proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor ajunge la vot. La solicitarea USR, conducerea celor doua Camere ale Parlamentului a acceptat ca pe ordinea de zi a plenului reunit de joi, dedicat prelungirii starii de alerta, sa figureze si proiectul USR de desfiintare a pensiilor parlamentarilor. Este un vot important, pe care USR il asteapta de aproape trei ani de zile, de cand a fost depus proiectul, si este un pas esential spre restabilirea echilibrului si a corectitudinii in sistemul de pensii, astfel incat sa nu mai existe categorii privilegiate, care primesc cu mult peste cat au contribuit. Votul de joi va arata adevaratele intentii ale partidelor pe subiectul pensiilor speciale", precizeaza sursa citata.USR adauga ca parlamentarii sai au depus inca din mai 2017 proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor si ca, pana acum, el "a fost blocat in sertarele comisiilor", toate solicitarile USR de punere pe ordinea de zi fiind "respinse cu obstinatie prin interpretarea abuziva" a Regulamentului sedintelor comune."Este nevoie de o lege separata pentru pensiile speciale ale parlamentarilor pentru ca legea sa fie constitutionala. Nu ne oprim aici. USR mai are si alte proiecte depuse fie pentru abrogarea unor categorii de pensii speciale , fie pentru impozitarea celorlalte, tinand cont de deciziile de pana acum ale Curtii Constitutionale. Se impune aceasta separare deoarece este nevoie de proceduri parlamentare distincte pentru aprobarea legilor de eliminare a pensiilor speciale, lucru pe care noi, parlamentarii USR, l-am sustinut de fiecare data, inclusiv la votul din ianuarie, cand au bagat laolalta si pensiile parlamentarilor, si pensiile magistratilor, si celelalte categorii de pensii speciale", declara deputatul USR Cristian Seidler.