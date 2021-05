Romania ajuta Republica Moldova cu alte 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca

"In sedinta de Guvern de astazi am aprobat un proiect de hotarare prin care donam inca 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Moldova si am pregatit si detaliile pentru a dona 100.000 doze de vaccin in Ucraina. Incepand de saptamana aceasta, cred ca mai era doar o semnatura, dar putem sa vindem doze de vaccin AstraZeneca in Republica Moldova, 200.000 de doze lunar cu Republica Moldova", a afirmat Florin Citu , la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Pe 17 aprilie, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca o noua transa, de 132.000 de doze de vaccin AstraZeneca a fost transportata in Republica Moldova, ca ajutor umanitar.