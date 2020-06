Vaccinul antigripal va fi produs din nou in Romania, de Institutul Cantacuzino

Ziare.

"La sfarsitul anului va fi gata un prim set antigripal trivalent. Va fi experimental, nu va fi pus in uz pentru populatie, dar e un pas preliminar pentru productia in Romania a vaccinului antigripal la anul, cand se va produce in Romania.Cred ca se va ajunge si la 300.000 de doze de vaccin antigripal produs in Romania.Anul trecut au fost 1,5 milioane de doze de vaccin pentru persoane la risc, anul acesta in urma inventarierii s-au identificat aproape dublu - 3 milioane pacienti la risc", a declarat Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, pentru Digi 24.