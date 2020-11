Cum a ajuns vaccinul Oxford la o eficacitate de 90%. Descoperirea, facuta din greseala

Cercetatorii care lucreaza la vaccinul AstraZeneca si Oxford, cu o eficacitate declarata de 70%, au descoperit ca antidotul poate ajunge si la o eficacitate de 90% cand este administrat in jumatate de doza, urmata, dupa o luna, de o doza intreaga.Potrivit The Guardian , Mene Pangalos, vicepresedinte executiv cercetare si dezvoltare la AstraZeneca, a declarat ca s-a ajuns la administrarea unei jumatati de doza dintr-o greseala norocoasa.Potrivit sursei citate, cand cercetatorii Universitatii Oxford administrau vaccinul la sfarsitul lunii aprilie au observat ca efectele secundare precum oboseala, durerile de cap sau durerile la locul administrarii erau mai usoare decat se asteptau."Asa ca am verificat ce am facut si am decoperit ca doza de vaccin fusese redusa la jumatate", a spus Pangalos.Pangalos a declarat ca cercetatorii au continuat sa administreze jumatate de doza si sa administreze doza intreaga dupa o luna.Potrivit sursei amintite, aproximativ 3.000 de oameni au primit jumatate de doza si apoi, dupa patru saptamani, doza intreaga. Studiul arata ca voluntarii care au fost vaccinati astfel au fost protejati in proportie de 90%. Pe esenationul mai mare, in care s-au administrat doua doze intregi, eficacitatea a fost de 62%.Oamenii de stiinta inca nu pot explica in totalitate de ce jumatatea de doza ofera o protectie mai buna, dar spun ca este posibil sa declanseze sistemul imunitar in mod diferit.Oamenii de stiinta au spus ca inca nu pot explica pe deplin de ce jumatatea dozei ofera o protectie mai buna, dar au spus ca poate declansa sistemul imunitar in mod diferit.Prof. Sarah Gilbert de la Universitatea Oxford, care a condus cercetarea, a spus: "S-ar putea ca prin administrarea unei cantitati mici de vaccin, urmata de o cantitate mare, sa fie o modalitate care sa ofere cel mai puternic si cel mai eficient raspuns imun".Prof. Andrew Pollard, director al Oxford Vaccine Group si anchetator sef al procesului, a adaugat: "Ceea ce nu stim in acest moment este daca aceasta diferenta este in ceea ce priveste calitatea sau cantitatea raspunsului imun. Vom analiza asta in urmatoarele saptamani".