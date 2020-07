Vaccinurile pentru COVID-19 la care lucreaza o firma americana si una germana, intr-o noua etapa. Vor fi evaluate rapid

Actiunile listate in Statele Unite ale companiei germane BioNTech au crescut cu 12%, iar cele ale grupului american Pfizer cu circa 5,4%, in urma informatiei.Companiile participa la o cursa globala, alaturi de alti producatori farmaceutici, intre care Moderna si AstraZeneca, penru dezvoltarea unui vaccin destinat Covid-19, boala respiratorie provocata de noul coronavirus care a omorat peste 568.500 de oameni in intreaga lume, potrivit datelor Reuters.In prezent nu exista vaccinuri aprobate pentru Covid-19, iar Statele Unite si alte tari au alocat miliarde de dolari pentru dezvoltarea acestora.Evaluarea rapida ar putea face ca vaccinurile candidate ale Pfizer si BioNTech, BNT162b1 si BNT162b2, sa fie eligibile pentru "evaluarea cu prioritate" de catre Administratia pentru Medicamente si Alimente, in cadrul careia aprobarea ar putea avea loc intr-un interval de sase luni.Compania americana Moderna, care dezvolta un vaccin potential folosind o tehnologie similara cu cea a Pfizer/BioNTech a obtinut un statut similar pentru vaccinul sau candidat pentru Covid-19, in luna mai.BNT162b1 si BNT162b2 sunt cele mai avansate intre cel putin patru vaccinuri evaluate de companii in studiile clinice desfasurate in SUA si Germania.La inceputul acestei luni, companiile au anuntat ca testarea in doua doze a BNT162b1 pe 24 de voluntari sanatosi a aratat dupa 28 de zile ca acestia au dezvoltat niveluri mai ridicate de anticorpi pentru Covid-19 decat in cazul unor persoane infectate.Companiile se asteapta sa inceapa un studiu larg, pe 30.000 de participanti, cel mai devreme in aceasta luna, in functie de acordul autoritatilor de reglementare.Pfizer si BioNTech se mai asteapta sa produca pana la 100 de milioane de doze de vaccin pana la sfarsitul acestui an si posibil pese 1,2 miliarde de doze pana la sfarsitul anului 2021, daca vaccinul va avea succes.