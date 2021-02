Val de ironii la adresa senatoarei Sosoaca dupa ce a crezut ca Donald Trump ii regreta excluderea din AUR: "Thank you, Mr. President"

Topul comentariilor

"Felicitari, doamna senator! Va dati seama, daca si Trump va sustine o sa ajungeti departe, cine stie, poate chiar pana la Casa Alba!"

"Felicitari domnului Trump pentru ca ia atitudine si nu uita cine i-a fost alaturi cand era greu, adica doamna Sosoaca, care i-a adus multe voturi. Daca nu erau sorosistii care sa fraudeze alegerilein SUA, la fel cum AUR doar datorita si numai din cauza doamnei Sosoaca castiga alegerile in Romania. Bravo, domnule Trump, bravo!"

"Cand a auzit ca ati fost exclusa din AUR, Kim Jong-Un a inceput sa planga sis a cante Doamne, ocroteste-i pe romani. Vedeti ce buna e prietenia lui cu Trump?"

"Doamna-ajuta pentru toti martirii tarisoarei si pentru adevaratii daci liberi!"

"Doamna Diana si Domnu Donald - doi martiri ai neamului"

"Am merita si noi romanii un presedinte ca Trump. In lipsa lui si doamna Sosoaca ar fi buna zic. Make Romania great again!"

"Nenica, poza e un fake. Contul lui Trump este blocat. Vreti si de la Chuck Norris, Basescu si Vadim Tudor acelasi mesaj? Mintenas"

"Cine are curajul s-o anunte ca e o poanta? Nu recomand daca nu aveti diazepam la indemana. Just in case"

Excluderea Dianei Sosoaca din AUR

"Sad to read about Mrs. Sosoaca exclusion. It's a HUGE mistake!", este mesajul pe care Sosoaca a crezut ca i l-a transmis Trump."Thank you, Mr. President!", a scris Diana Sosoaca la descrierea pozei false, pe care si-a pus-o pe Facebook.In scurt timp, au aparut valuri de comentarii ironice, oamenii spunandu-i ca, daca pana si Donald Trump o sustine, atunci este pe drumul cel bun. Nici de data aceasta senatoarea Sosoaca nu si-a dat seama ca este victima unei farse, ci, din contra, le-a multumit tuturor.Decizia a fost luata dupa ce senatoarea a fost protagonista mai multor scandaluri, fara a tine cont de strategia formatiunii politice."Din pacate, informatia poate fi confirmata. Doamna Sosoaca este un avocat respectat si era un plus pentru echipa noastra, insa, din pacate, dansa nu a inteles ca trebuie sa respecte un pic si statutul de demnitar al statului roman si trebuie sa respecte si jocurile democratice ale unui partid parlamentar.Conducerea partidului i-a repetat in repetate randuri ca trebuie sa isi asume si statutul de parlamentar AUR. Are si dansa publicul ei care o sustine si era bine sa avem o colaborare. Dar cand ai intrat in Parlament, trebuie sa respecti si statutul de demnitar si partidul si regulile de joc intr-un partid democratic la urma urmelor.Exista un circuit democratic al deciziilor, exista un circuit al comunicarii intr-un partid si acesta trebuie sa fie unul flexibil intre toti membrii. In momentul in care un membru al acestei formatiuni politice ia decizia ca actioneaza de capul lui, pe cont propriu, ca stie mai bine ce trebuie sa faca, in mod evident, doamna Sosoaca s-a pozitionat singura in afara partidului", a declarat deputatul AUR Dan Tanasa , miercuri, 10 februarie, la B1TV.In aceeasi seara, Diana Sosoaca a comentat decizia AUR de a o exclude la Romania TV. Ea sustine ca i s-a spus sa nu mai vorbeasca si sa fie "supusa fata de conducator", ceea ce "ea nu poate sa faca". Aceasta a spus ca nu s-a certat niciodata cu George Simion , unul dintre liderii fondatori ai partidului."I-am zis, George, imi pare rau. Nu pot taman eu sa accept sa mi se impuna sa nu mai vorbesc. Nu ma pot dezice de linia mea, am luptat toata viata mea pentru popor si impotriva abuzurilor. George a fost intotdeauna un luptator. Probabil s-o fi socat si el de ce-a facut Claudiu Tarziu. Eu pe Claudiu Tarziu nu l-am vazut niciodata in campania electorala, cand eram doar oameni frumosi, din popor", a spus Sosoaca. Aceasta a declarat ca membrilor AUR li s-a cerut sa fie supusi fata de conducatori, iar senatoarea a refuzat acest lucru spunand ca are un singur conducator: "Pe Dumnezeu".