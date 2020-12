Val de ironii si nemultumiri in Husi, dupa ce primaria a instalat un brad de Craciun uscat: "Cum sa cumperi darapanatura asta?"

Motivul: o parte din crengile copacului sunt deja uscate, iar acesta abia se mai tine, fiind in pericol de prabusire."Ce e, bre, cu saracia asta de brad? Cati bani a costat, ca e stramb si vestejit", a intrebat un husean, citat e publciatia vasluiana."L-o fi primit de pomana si Primaria. Pe asa ceva nu da nimeni bani. Cum sa cumperi darapanatura asta? Se sperie si copiii de el! Le-o fi dat careva de mila", i-a replicat primul comentator."Alo, Primaria! Luati, ma, bradul d-aici, ca ne facem de tot rasul. Voi ati adus copacul legati la ochi sau ce dracu' s-a intamplat? Aveti glume pe voi sau va bateti joc? E de ras si plans", a fost o alta reactie.Primaria nu a formulat vreun raspuns la nedumerirea localnicilor nemultumiti de aspectul bradului, insa, in apararea acesteia, au sarit destui huseni."Ia, mai terminati, mai! Nu va place? Dar daca nu facea niciun brad, era mai bine? Numai de comentat sunteti. Acesta a fost adus, acesta este. Daca are cateva crengi maro, gata, sariti voi, repede, la reprosuri. E un brad foarte frumos, la care oricum va uitati noaptea, desteptilor, cand are luminitele aprinse si nu se mai vede ca e bradul rupt si urat. Ziua nu va uitati si gata. Nu mai tot comentati", a conchis o doamna impaciuitoare.