Valcea: 25 de focare de COVID-19 in spitale, centre sociale, institutii si firme. Autoritatile introduc obligativitatea purtarii mastii si in spatiile publice deschise

Doua treimi dintre bolnavii cu COVID-19 internati in spitalele din judet prezinta forme medii sau grave ale bolii. In acest context, purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de miercuri, atat in spatiile publice inchise, cat si in spatiile publice deschise.Numarul de cazuri de COVID-19 inregistrate la nivelul judetului Valcea de la debutul pandemiei a crescut cu aproape o mie in doua saptamani, de la 2.212 cazuri raportate la 30 septembrie la 3.163 de cazuri raportate marti, 13 octombrie."In prezent, in unitatile sanitare dedicate din judetul Valcea se afla internate 138 persoane confirmate pozitiv, starea de sanatate a acestora fiind urmatoarea: 49 sunt asimptomatice si cu forme usoare ale infectiei, 82 au forme medii si 7 sunt internate in sectia ATI. In prezent, in judet, sunt inregistrate 25 de focare SARS-CoV-2, in centre rezidentiale, unitati sanitare, la agenti economici si in cadrul institutiilor publice", informeaza, marti seara, Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei Valcea.In contextul cresterii semnificative a numarului de infectari, autoritatile din judetul Valcea introduc, de miercuri, 14 octombrie, o prevedere conform careia purtarea mastii de protectie atat in spatiile publice inchise, cat si in spatiile publice deschise va deveni obligatorie in tot judetul. Masura se va aplica atat adultilor cat si copiilor cu varsta de peste cinci ani.Totodata, autoritatile au decis ca in perioada 14 - 28 octombrie, in 31 de localitati din judet, care inregistreaza o rata de infectare in ultimele 14 zile mai mare de 1,5 la o mie de locuitori, "organizarea de activitati, intruniri, vizite si alte evenimente private in cadrul gospodariilor populatiei, cu participarea a mai mult de 25 de persoane in acelasi timp, sa fie interzisa, iar activitatea cu publicul a restaurantelor si cafenelelor din interiorul cladirilor din aceste localitati sa fie permisa doar in intervalul orar 07:00 - 22:00 si doar pentru o treime din capacitatea autorizata a acestora" conform unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea.In cazul restaurantelor si cafenelelor cu activitate in exteriorul cladirilor (terase, corturi, foisoare) din aceste localitati, programul de functionare in aceasta perioada de doua saptamani va fi, de asemenea, permis doar in intervalul orar 07:00 - 22:00."Localitatile din judet in care s-a depasit pragul critic de infectari cu virusul SARS-CoV-2 de 1,5 /1000 de locuitori si in care se vor aplica aceste restrictii sunt: Milcoiu (9,66), Ramnicu Valcea (4,45), Stoenesti (4,16), Titesti (4,15), Dragoesti (3,10), Olanu (3,10), Sirineasa (3,09), Golesti (3,07), Pietrari (3,05), Vladesti (3,00), Brezoi (2,95), Baile Olanesti (2,92), Calimanesti (2,74), Costesti (2,60), Bujoreni (2,56), Pausesti Maglasi (2,48), Stoilesti (2,46), Salatrucel (2,27), Stefanesti (2,20), Runcu (2,15), Nicolae Balcescu (2,12), Budesti (2,09), Pausesti Otasau (2,01), Mihaesti (1,90), Galicea (1,89), Ocnele Mari (1,74); Ladesti (1,71), Malaia (1,69), Ionesti (1,67), Daesti (1,58) si Barbatesti (1,55)", precizeaza Prefectura Valcea.In toate localitatile cu rata de infectare mai mare de 3 la mia de locuitori scolile fac cursuri exclusiv online. In plus, in perioada 14 - 28.10.2020, activitatea creselor din municipiul Ramnicu Valcea va fi suspendata.