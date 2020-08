Valcea: Copila de 5 ani, atacata de cainele vecinei in timp ce se juca cu alti copii in fata casei

Copila se plimba cu bicicleta cand cainele, din rasa Akita Inu, considerata pasnica si prietenoasa, i-a sarit la gat.Fata a fost transportata la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti. Ranile suferite in zona capului i-au pus viata in pericol, sustin medicii, potrivit Adevarul Un medic veterinar din cadrul Directiei Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Valcea a dispus ca animalul sa ramana la locuinta proprietarului, conform Protocolului de ancheta , pentru o perioada de 30 de zile, a comunicat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Valcea, Catalin Udrea.Mama ei a depus o plangere pe 17 august.Fapta s-a consumat duminica, 16 august, in jurul orei 20.30, in localitatea Bujoreni. Micuta se afla pe drumul din fata casei, impreuna cu alti minori, la joaca, cand a fost atacata de cainele vecinei, din rasa Akita Inu, considerata extrem de protectoare cu cei mici. In urma leziunilor suferite, micuta a ajuns la Bucuresti, la Spitalul "Grigore Alexandrescu". Mama minorei a depus o plangere luni, 17 august. "In urma acesteia au demarat cercetarile, o echipa s-a deplasat la fata locului, a luat declaratii de la mai multi martori oculari si a audiat inclusiv partea responsabila civilmente, si a ridicat imaginile de pe o camera de supraveghere din zona", precizeaza politistii, potrivit sursei citate.Patrupedul apartine unei familii de judecatori si medici, renumiti in Valcea, motiv pentru care vecinii se feresc sa vorbeasca."In cauza s-a retinut ca la data de 16 august, in jurul orei 20.30, in timp ce victima minora, de 5 ani, se afla pe drumul din fata casei impreuna cu alti copii, a fost muscata de catre cainele vecinei sale.", au transmis procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea.Conform analizelor ADN, rasa Akita Inu este considerata "printre cele 14 cele mai vechi rase de caini domesticiti, detinatori ai "genei ancestrale" a lupilor stravechi".Romania are un istoric bogat al incidentelor foarte grave sau chiar tragice provocate de caini.In urma cu numai o luna, o tanara de 20 de ani insarcinata a fost atacata de un caine metis in orasul Jibou. Femeia a fost muscata de piciorul stang in mai multe locuri si a necesitat ingrijiri medicale.In luna mai a acestui an, un copil in varsta de 3 ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost muscat de mai multe ori, de gat si de cap, de cainele familiei, care scapase dintr-un tarc.In 2017, un copil de patru ani a fost ucis sub ochii strabunicii lui de cainele unchiului sau, din rasa Cane Corso.1900 de persoane au fost muscate de caini in Bucuresti in 2014.