Valeriu Gheorghita: Intentia de moment a personalului medical in vederea vaccinarii este una foarte buna, de peste 80%

"personalului medical din unitatile destinate ingrijirii pacientilor cu COVID este peste 95%, aproape chiar de 100% in anumite unitati medicale"."Vis-a-vis de intentia de moment a personalului medical in vederea vaccinarii pot sa va spun ca este una foarte buna, este de peste 80% in momentul de fata, ca intentie de moment, iar in ceea ce priveste personalul medical din unitatile destinate ingrijirii pacientilor cu COVID ea este peste 95%, aproape chiar de 100% in anumite unitati medicale. Cred ca este, in baza informatiilor existente la momentul actual, este o intentie cat se poate de buna si sunt convins ca ea va creste pe masura ce vom avea date oficiale de la nivelul Agentiei Europene a Medicamentului vis-a-vis de tot ce inseamna siguranta eficacitatea unui vaccin aprobat", a afirmat Valeriu Gheorghita, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la care a prezentat Strategia de vaccinare impotriva coronavirusului in Romania.CITESTE SI: LIVETEXT Cand va fi vaccinata anti-COVID-19 "60-70% din populatia Romaniei". Strategia prezentata in detaliu de autoritati