Valeriu Gheorghita: Relaxarile demonstreaza eficienta masurilor luate de autoritati pana in prezent

"Este important sa consolidam aceasta evolutie favorabila din punct de vedere a pandemiei, sa avem predictibilitate si stabilitate pe termen lung, incat, progresiv, sa putem sa ridicam si alte restrictii si sa nu mai stam cu teama ca ne intoarcem la un punct zero, ca ne lovim de o crestere a numarului de cazuri si de un sistem medical care nu poate face fata. Este important sa constientizam cu totii importanta vaccinarii, singura masura care ne ofera pe termen lung stabilitate din punct de vedere epidemiologic si care ne ofera siguranta mai mare comunitatilor noastre si a tarii in general", a declarat sambata dr. Valeriu Gheorghita , prezent la Castelul Bran unde este amenajat un centru de vaccinare.El a facut un apel catre primari, in special din zona rurala, sa sprijine campania de imunizare. "Nu mai cred in varianta ca oamenii nu vor sa se vaccineze. Oamenii nu gasesc locul, timpul, integrat in activitatea lor de zi cu zi. As lansa un apel un apel catre toti primarii sa creeze modalitati suplimentare adaptate la conditiile comunitatii respective, deoarece ei cunosc cel mai bine realitatea la fata locului. Si rolul nostru este sa sprijinim orice astfel de initiativa", a precizat colonelul Valeriu Gheorghita.Potrivit acestuia, in scoli se respecta "regulile mult mai bine decat in alte medii".