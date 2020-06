Vamesii romani, obligati sa restituie aproape 400.000 de dolari confiscati dupa ce au fost gasiti ascunsi sub roata de rezerva a unui Maserati

Ziare.

1 mai 2017. Vamesii romani de la Biroul Vamal Sighetu-Marmatiei anunta ca in urma unui control realizat la intrarea in tara asupra unui Maserati inmatriculat in Ucraina "au descoperit 400.000 USD intr-o cavitate a autoturismului, amplasata in portbagajul acestuia, sub locasul rotii de rezerva". Masina era condusa de un tanar de 24 de ani, cu dubla cetatenie, moldoveneasca si ucraineana. Tanarul era insotit de sotia sa, o ucraineanca in varsta de 23 de ani.Pentru ca, potrivit legii, orice suma mai mare de 10.000 de euro trebuie declarata la intrarea in tara, lucru pe care soferul Maserati-ului si sotia sa nu l-au facut, vamesii i-au amendat cu 5.000 de lei pe fiecare dintre ocupantii masinii. In plus, dupa ce i-a lasat fiecaruia o suma echivalenta cu 10.000 de euro, vamesii au confiscat suma de 378.130 de dolari.Moldoveanul si sotia sa au contestat in instanta procesul-verbal intocmit de vamesii de la Sighet, cerand restituirea banilor. In proces , cei doi au aratat ca banii au o provenienta legala si erau adusi in Romania pentru a fi depusi la banca in vederea achizitiei unor utilaje. Cei doi au mai declarat ca intentionau sa declare banii pe care ii aveau asupra lor, dar in momentul in care au fost supusi contolului vamal credeau ca inca se efectueaza controlul Politiei de Frontiera., au reclamat posesorii banilor.Cei doi au aratat ca stiau ca trebuie sa declare banii, dar faptic nu au ajuns la punctul vamal in vederea declararii sumei de bani. Soferul Maserati-ului a mai aratat in instanta ca "la apropierea organului competent (vames) au anuntat ca detin sume de bani care se impun a fi declarate si ca doresc sa completeze o declaratie scrisa, conform dispozitiilor legale in vigoare, iar acesta a refuzat sa ii puna la dispozitie formularul obligatoriu". "Intentia petentilor era sa declare banii, ruta si destinatia acestora, mai ales in conditiile in care acestia urmau sa fie investiti in Romania, asa cum s-a dovedit", a aratat avocatul celor doi reclamanti in instanta.In proces, Directia Regionala a Finantelor Publice Cluj, de care apartine Biroul Vamal Sighet, a aratat ca "din inregistrarile depuse la dosarul cauzei (n.r. filmarile din vama ), a rezultat ca la solicitarea organelor de control petentii nu au declarat ca detin o anumita suma, limitandu-se doar la deschiderea portbagajului, in vederea efectuarii controlului vamal".Vamesii romani au mai aratat ca la inceperea controlului, agentul care a efectuat verificarile i-a intrebat pe cei doi daca au bunuri care trebuie declarate, sotia soferului spunand ca "avem niste haine cu care mergem la Baia Mare". "Tot din inregistrarile depuse la dosarul cauzei reiese clar si fara echivoc ca petentul a scos din portbagajul masinii bagajele la care facusera referire mai sus, insa nici cu acea ocazie nu a spus nimic despre suma de bani detinuta. Petentii desi au avut ocazia sa declare suma de bani nu au facut-o, cu atat mai mult cu cat li se ceruse de doua ori sa deschida portbagajul masinii", a mai aratat Directia Generala a Finantelor Publice Cluj in instanta.Potrivit vamesilor, cu ocazia controlului "petenta a deschis portbagajul si a ridicat doar capacul care acoperea cavitatea in care se afla roata de rezerva, fara insa a scoate si roata din acest locas"., ai mai aratat vamesii in instanta.In prima instanta, Judecatoria Sighetu Marmatiei a mentinut procesul-verbal intocmit de vamesii de la Biroul Vamal Sighet. Sentinta a fost atacata cu apel la Tribunalul Maramures. Judecatorii de aici au decis ca starea de fapt din procesul-verbal prin care s-a constatat ca ocupantii Maserati-ului au ascuns detinerea banilor este reala.Tribunalul Maramures a respins si reclamatia potrivit careia celor doi nu li s-a pus la dispozitie translator si li s-a incalcat dreptul la aparare., se arata in sentinta Tribunalului Maramures.Totusi, dupa in baza documentelor care atesta provenienta banilor, necontestate de Directia Generala a Finantelor Publice, Tribunalul Maramures a dispus restituirea celor 378.000 de dolari confiscati. Judecatorii au dispus resituirea banilor in baza unei decizii a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) de la finalul anului 2019. CJUE a decis atunci ca confiscarea banilor nedeclarati contravine dreptului Uniunii Europene., se arata in sentinta Tribunalului Maramures, care este definitiva.