Vara continua in plina forta. Directorul ANM: Inregistram temperaturi cu 10, 12 grade Celsius mai mult decat normalul perioadei

"Acesta nu este ultimul weekend cu vreme buna. Si saptamana viitoare va fi caracterizata de valori de temperaturi mai ridicate decat in mod obisnuit pentru perioada din calendar.Vorbim de temperaturi care se vor situa scara intregii tari intre 22 pana la 33, posibil 34 de grade Celsius in lunca Dunarii si in partea de Sud-Est a Olteniei. Chiar si pe litoral vom vorbi de temperaturi agreabile - 25, 27 de grade Celsius.Si astazi am avut la Gura Portitei 28 de grade Celsius. De altfel, la ora 18:00 inca inregistram in partea de Sud-Vest a tarii 32 de grade Celsius si in buna parte din sudul, vestul, sud-estul si estul tarii 30, 31 de grade Celsius. Cu 10, 12 grade mai mult peste ceea ce ar fi normal pentru aceasta data din calendar.Precipitatii vor fi foarte putin, doar in zona de munte. Asta inseamna o vreme frumoasa oriunde ne-am afla, pe litoral sau chiar la munte.Este o vara tarzie, vor mai urma zile cu vreme frumoasa", a declarat pentru Digi24, Elena Mateescu, directorul ANM.