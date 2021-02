Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al BOR, despre cazul bebelusului mort in urma botezului: "Exista o tehnica speciala"

Copilul a ajuns in stare grava la spital dupa botez, in timpul caruia a fost scufundat in cristelnita. El a murit in dimineata zilei de luni, 1 februarie . Bebelusul a fost nascut prematur.Vasile Banescu a avut o interventie la Antena 3 , in cadrul careia a spus ca este "un caz tragic, care trebuie anchetat"."Aceasta scufundare, chiar daca dureaza o fractiune de secunda, se face nu oricum. Sa nu ne imaginam ca un copil poate fi introdus in apa fara acoperirea narilor, a gurii, si a urechilor. Exista o tehnica speciala, pe care un preot experimentat o foloseste intotdeauna.Isi pune mana dreapta pe fata copilasului. Acesta fiind foarte mic, mana acopera nasul, gura si urechile. Asa se scufunda pentru o fractiune de secunda copilul. Nu oricum, nu cu capul descoperit, pentru a nu inghiti apa. Tocmai de aceea se foloseste tehnica aceasta, care se invata pe parcursul seminarului si in timpul facultatii la orele de liturgica", a explicat Vasile Banescu.Citeste si: