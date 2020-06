Vasile Dancu al V-lea. De ce reforma PSD ne priveste pe toti

Ziare.

Douazeci de ani mai tarziu, Cretu ajunge in cea mai inalta pozitie la Bruxelles, PSD e pe cale sa fie exclus din clubul european, laolalta cu tara de provenienta, pe care o conduce autocratic. Undeva pe parcurs se ascund erori sau un blestem lasat de ultimii comunisti in 1989.Sub impulsul modernizarii, Adrian Nastase alege doi oameni - pe Dancu de la Cluj si pe Mischie de la Gorj. Primul e un intelectual si urmeaza sa dea directie doctrinara formatiunii, al doilea e baron de Gorj si e executat exemplar. Nastase parea sa inteleaga ca organizarea feudala nu se potriveste cu aspiratia socialist-europeana. Mischie intelesese totul gresit. Indemnul lui Iliescu de intelectualizare a partidului nu se referea la plagierea doctoratelor de catre membrii vechi ("Mi-a spus ca peste zece ani cine nu o sa aiba doctorat o sa fie ultimul om. Toata lumea o sa aiba doctoratul", povesteste Crin Antonescu despre Mischie). Mai grav, intelesese ca pixul din mana lui inseamna bani. Abia asta n-a putut sa i-o ierte Nastase, dar justitia si partidul l-au razbunat ulterior pe naivul Mischie.Geoana parea o garantie pentru mentinerea orientarii occidentale a partidului. Dancu e langa el, cu tot grupul de la Cluj, in frunte cu George Maior , detasat la SRI. Geoana isi termina cariera politica in bratele mogulilor media, cativa insi dubiosi, pentru care capitalismul si piata libera inseamna parghii la buget si cartite in guvern. Occidentalul Geoana a lasat partidul inecat in acelasi bazin de votanti - traditionalisti, conservatori, cu educatie precara. Pe ceilalti, dupa care visa Iliescu, i-a mobilizat Antonescu la vot, in 2009, promitand un liberalism de stanga. Tronsonul electoral merita urmarit, fiindca e singurul care aduce cu profilul stangii occidentale. Pe ei ii vrea si Ponta, al treilea reformator instalat de Maior si Dancu la sefia PSD. Un motiv bun sa se alieze cu Antonescu.Ponta e un radical, marca Che Guevara, asa ca isi incepe domnia executiva cu o minirevolutie (sau lovitura de stat, ca in piesa Carnavalul scrisa de Iliescu in 89), la care are ghinionul sa se afilieze toti amatorii de amnistie si gratiere. Jocul lui Ponta e schizofrenic. In partid incepe debaronizarea cu mana DNA , pentru sponsori canta partitura anti-DNA. Pentru export se defineste democrat, la import isi da ziua de nastere pe ovatiile slujbasilor baroniali. Stie sa aprecieze o poza reusita cu Obama, dar si imbratisarea lui Erdogan sau banii lui Xi.Victima ambitiilor sale, Ponta e strans cu usa sa cedeze puterea, ce ironic!, simbolului baronizarii. Dragnea preia partidul cu acelasi Dancu de-a dreapta lui, dar numai pentru o scurta si vicleana tranzitie. Reforma se opreste definitiv si incep inovatiile: guvernarea prin proxy, motiune de cenzura impotriva propriului cabinet, reprimarea manifestantilor fara mineri, incalecarea justitiei prin CCR . Tronsonul sedus de Antonescu si Ponta e cedat generos USR , pseudo-valorile stangii se restrang la un referendum anti-gay si la tomatele romanesti.In fond, Dragnea nu esueaza, pentru ca nu-si propune. Dragnea nu preia programul politic al tanarului Nastase, ci al batranului Nastase. Adica Nastase, abia iesit din inchisoare , grizonant, resentimentar, cu fata catre Rasarit. Iar programul e simplu - voturi pentru 'reformarea' justitiei, sprijin international, de oriunde, pentru domesticirea magistratilor.Dupa douazeci de ani, un Dancu mai matur e capacitat din nou, alaturi de Ciolacu. Are o fereastra de oportunitate unica - un mandat intreg departe de putere. Dupa anul 2000, PSD a mancat painea amara, dar hranitoare, a opozitiei doar patru din douazeci de ani (!), pe sarite, dupa cum urmeaza: 2005-2006 si 2010-2011. Partidele nu se reformeaza la putere sau in proximitatea puterii. Si nici nu se schimba doar cu ghilotina. O reeditare a discursului si o revolutie a sinceritatii sunt vitale. Reforma PSD priveste intreaga societate. Vina PSD e ca a oprit stanga autentica sa prinda contur, confiscand o eticheta prin strambaturi ideologice.PSD trebuie sa fie anti-corporatii si anti- coruptie . Trebuie sa apere drepturile minoritatilor sexuale, ale imigrantilor, sa sprijine minoritatile nationale si religioase. Asa arata un "PSD" din Danemarca, Germania, Italia. PSD trebuie sa fie votat preponderent de tineri, de studenti, de intelectuali. PSD trebuie sa-si reconstruiasca discursul si sa aiba ca tribuna ziarul Libertatea, cu figuri onorabile de stanga.Celelalte voturi sunt "usoare". Mobilizate prin retele feudale (nu virtuale) sau prin populism gratuit, mai tarziu sau mai devreme, vor impune agenda toxica "ne-a prostit, dar ne-a dat si noua". Sebastian Lazaroiu este sociolog, politolog si scriitor. A publicat romanele Balena Albastra , Omatidii. Sarada unui hacker si Zilele lui MM in colectia "Ego. Proza" a Editurii Polirom, "Cand Dumnezeu nu mai iubeste" si "Singur", editura Univers.