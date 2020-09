Vaslui: Explozie urmata de un incendiu intr-o casa din Barlad. O femeie a fost ranita

"Detasamentul de pompieri Barlad intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate pentru pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinta din municipiul Barlad, in urma unei explozii cauzate de acumularea de gaze. La sosirea echipajelor de interventie , incendiul se manifesta violent, langa locuinta fiind gasita o persoana ranita. Victima exploziei, o persoana de sex feminin, in varsta de 81 ani, a suferit arsuri de gradele I, II si III pe aproximativ 15% din suprafata corpului, in zona fetei si a bratelor. Victima este transportata cu ambulanta SMURD la o unitate medicala. In acest moment sunt lichidate ultimele focare ale incendiului", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu.Cauza probabila a izbucnirii incendiului este in curs de cercetare.