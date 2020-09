Vaslui: Verificari in cazul unor politisti dupa ce un barbat caruia ii asigurau paza a scapat de sub escorta

Potrivit unui comunicat de presa remis de IPJ Vaslui, politistii de la punctul de frontiera Albita au identificat un barbat in varsta de 30 de ani, cu dubla cetatenie romano-moldoveneasca, pe numele caruia fusese emis un mandat european de arestare de catre autoritatile din Germania, acesta reusind sa scape de sub escorta in momentul in care era transportat la o unitate de arest."In timp ce politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui escortau barbatul, de la punctul de frontiera Albita catre o unitate de arest, acesta, sub pretextul satisfacerii nevoilor fiziologice, a scapat de sub escorta. In zona au fost mobilizate patrule de politisti, jandarmi si politisti de frontiera, care au efectuat investigatii specifice in vederea identificarii barbatului", precizeaza sursa citata.Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Husi sprijiniti de luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Vaslui au identificat si retinut barbatul, in timp ce acesta se afla pe raza localitatii Valea Grecului, in comuna Duda-Epureni.