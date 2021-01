Pentru ce au sunat vasluienii la 112, in nopatea de Revelion. Doi dintre ei au fost raniti de petarde

"Doi pacienti, unul in varsta de 41 de ani si unul in varsta de 49 de ani, au fost victime ale exploziei de petarde, ambii fiind raniti la maini. Ei au fost transferati la Clinica de Chirurgie Plastica din Iasi", a declarat dr. Dan Ungureanu.De asemenea, ambulantele au intervenit in cazul a 10 persoane care au suferit diverse traumatisme, pentru noua bolnavi cronici decompensati, pentru opt vasluieni care au suferit colici abdominale, in cazul a doua accidente soldate cu doua victime ranite usor, dar si pentru pacienti care au fost externati din spital sau au avut nevoie de transferuri intraspitalicesti.In ceea ce priveste situatia pacientilor cu SARS-CoV-2, ambulantele au intervenit pentru doua persoane a caror simptomatologie s-a agravat si pentru recoltarea de probe la solicitarea Directiei de Sanatate Publica, in cazul unei persoane.Citeste si: