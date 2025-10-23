Vaticanul va beatifica un martir din Romania

Episcopul martir Johann Scheffler va fi proclamat, anul viitor, pe 3 iulie, Fericit al Bisericii Catolice. Congregatia pentru Cauzele Sfintilor de la Vatican este aproape de finalizarea dosarelor de beatificare ale martirilor Bisericii Catolice din Romania, care au suferit pentru credinta in timpul comunismului.

Arhiepiscopul romano-catolic de Alba Iulia, IPS Gyogry Jakubinyi, a declarat, pentru Romania Libera, ca la ceremonia de beatificare va fi prezent, in calitate de reprezentant al Papei Benedict al XVI-lea, cardinalul Angelo Amato, prefectul Congregatiei pentru Cauzele Sfintilor.

De asemenea, la ceremonia din data de 3 iulie, vor fi prezenti toti episcopii catolici din Romania, precum si alti inalti prelati care vor fi invitati special pentru aceasta ceremonie.

Potrivit sursei citate, majoritatea credinciosilor care au fost pastoriti de episcopul Johann Scheffler erau de origine maghiara, chiar daca episcopul a fost unul dintre svabii satmareni.

La ceremonia de beatificare vor fi oficiate slujbe in limbile romana, germana si maghiara, iar liturghia principala va fi oficiata in limba maghiara, care este cea a majoritatii credinciosilor din Satu Mare, a anuntat arhiepiscopul Gyorgy Jakubinyi.

Cine a fost Johann Scheffler?

Johann Scheffler s-a nascut in anul 1887, intr-o familie de tarani svabi din satul Camin, colonizati in timpul imparatesei Maria Tereza in zona Satmarului. Familia sa era saraca, cu 10 copii, iar sansele ca ei sa poata urma scoli inalte erau aproape de zero.

Insa preotul paroh Imre Soltesz a remacat inteligenta neobisnuita a tanarului Johann Scheffler, pe care l-a sustinut sa urmeze studii la Gimnaziul Catolic din Satu Mare si la Seminarul Teologic.

El era atat de inzestrat cu inteligenta, incat a urmat concomitent clasa a VIII-a de gimnaziu si prima clasa a Seminarului. Dupa Seminar, el a urmat cursurile Facultatii de Teologie Romano-Catolica din Budapesta.

Pe 6 iulie 1910, Johann Scheffler a fost hirotonit preot, in satul natal, de catre episcopul Tibor Boromissza. La inceput, Johann Scheffler a fost numit capelan in satul Ciumesti, pentru a cunoaste viata de preot pe cea mai umila dintre trepte. A fost trimis ca student la Roma, ca bursier al Collegium Teutonicum Santa Maria Dell Anima, destinat de Vatican studentilor de limba germana.

Totodata, Johann Scheffler a devenit student al Universitatii Gregoriene, la sectia de stiinte juridice.

In anul 1940, el a fost numit profesor al Universitatii din Cluj, dupa ce Transilvania de Nord a fost ocupata de Ungaria horthysta. In anul 1942, dupa reinfiintarea Episcopiei de Satu Mare, Papa Pius al XII-lea l-a numit episcop pe Johann Scheffler. Dupa doar doua zile, el a devenit si administrator apostolic al Diecezei de Oradea.

In timpul razboiului, episcopul svab a luat apararea evreilor din diecezele pe care le conducea, pentru a nu fi trimisi in lagarele naziste. Unii dintre evrei au fost salvati de catre acesta.

In anul 1950, toti episcopii romano-catolici si greco-catolici din Romania erau arestati, cu exceptia lui Johann Scheffler. Insa si el a fost arestat, in cele din urma, si a ajuns in Penitenciarul Jilava. Aici, el a murit, la 65 de ani, in data de 6 decembrie 1952.

Beatificare controversata

In octombrie, un alt roman a fost beatificat de Vatican. Este vorba despre episcopul Szilard Bogdanffy, iar decizia de beatificare a fost controversata in Romania.

Episcopul Szilard Bogdanffy s-a nascut pe teritoriul Serbiei, insa a urmat cursurile scolare la Timisoara. In anul 1929, el s-a inscris la Seminarul Teologic din Oradea. Tanarul Szilard Bogdanffy a fost hirotonit preot in anul 1934. Apoi, el a activat ca profesor si preot in Oradea.

In anul 1939 preotul a fost arestat, dupa ce serviciile secrete romanesti au primit informatia ca ar fi pregatit o organizatie secreta a maghiarilor din Valea lui Mihai, indreptata impotriva Romaniei.

