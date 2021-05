O femeie si doi copii, la un pas sa fie spulberati de un tramvai pe o trecere de pietoni din Bucuresti VIDEO

Politia s-a autosesizat in acest caz iar vatmanul urmeaza sa fie chemat la audieri.Incidentul a avut loc pe linia 23 din Calea Ferentari si a fost surprins de una dintre camerele de supraveghere din zona. Pe imagini se vede cum tragedia a fost evitata in ultimul moment.Inregistarea care a fost facuta de o camera de supraveghere din zona ii arata pe cei doi copii si pe femeia, care pare ca tine un alt copil in brate, cum au evitat, la limita, sa fie loviti.Mama, impreuna cu cei 3 copii, se angajase in traversarea strazii inainte ca tramvaiul sa vina cu viteza.Intr-un raspuns pentru Stirile TVR, STB a transmis ca "va initia de urgenta o cercetare interna a acestui eveniment si va lua masurile ce se impun, conform Regulamentului Intern, putandu-se ajunge pana la desfacerea contractului de munca a conducatorului de tramvai".