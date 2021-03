Vesti bune de la Valeriu Gheorghita: "Efectele pozitive ale vaccinari se vad deja"

"Ele (efectele pozitive ale imunizarii - n.r.) sa stiti ca se vad deja, dar pe clustere populationale, adica daca ne uitam la etapa unu vedem beneficii importante in ceea ce priveste scaderea numarului de cazuri confirmate saptamanal, daca ne uitam la ce se intampla in centrele rezidentiale, daca ne uitam la persoanele dializate care au fost vaccinate.Acest lucru ne indica faptul ca, atunci cand vom depasi cel putin 50% rata de acoperire vaccinala la nivel national, cu siguranta aceste beneficii vor fi vizibile fara nici o analiza din punct de vedere statistic, pentru ca ne asteptam ca la acel moment sa avem un numar redus de cazuri confirmate, sa avem un numar redus de persoane internate si asa mai departe.Sigur ca aceste beneficii pot fi obtinute mai repede si pot fi mentinute prin respectarea cu strictete a masurilor de protectie, cele nonfarmacologice si anume: masca, igiena, distanta fizica, evitarea zonelor aglomerate, aerisirea incaperilor", a afirmat Gheorghita marti, intr-o conferinta de presa.CITESTE SI: Prefectul Capitalei: "E clar ca incidenta creste si creste abrupt. Trebuie sa ne gandim la masuri suplimentare" El afirma ca ca la nivelul CNCAV se fac analize de care se tine cont in alocarea vaccinurilor si in deschiderea centrelor de imunizare."Noi facem aceste evaluari, ne uitam la rata de incidenta cumulata a cazurilor si va reamintesc ca cele 167 de cabinete noi au fost alocate catre 13 judete si municipiul Bucuresti care au cea mai mare rata de incidenta cumulata a cazurilor la nivel national. Deci da, este important acest criteriu epidemiologic in alocarea numarului de doze de vaccin si a locurilor din centrele de vaccinare.De asemenea, un indicator important pe viitor va fi numarul de persoane aflat pe listele de asteptare. Daca vom avea localitati, judete in care listele de asteptare sunt considerabil mai crescute fata de alte judete, evident ca unde este o cerere mai crescuta trebuie sa suplimentam numarul de cabinete. Deci este un indicator care ne va ajuta in alocarea numarului de cabinete pentru fiecare judet in parte", a mai declarat medicul.Presedintele CNCAV a prcizat ca trebuie respectate in continuare masurile e protectie."Este important sa respectam masurile de protectie pentru ca, altfel, involuntar contribuim la cresterea transmiterii virusului la nivel populational prin faptul ca prin vaccinare nu avem o reducere la zero a riscului de transmitere. Avem date care ne arata o reducere cu cel putin 60% a ratei de infectie asimptomatica si implicit a transmiterii, dar acest risc nu este redus la zero. Dupa cum stim, nu avem vaccinuri care sa ne ofere un nivel de suta la suta protectie fata de infectia cu SARS-CoV-2, ma refer la infectia asimptomatica", a mai declarat Ghorghita.