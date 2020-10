Camera Deputatilor a adoptat decizional un proiect prin care vehiculele rutiere lente vor putea fi inregistrate la RAR

In sensul prezentei legi, vehicul rutier lent este "vehiculul antrenat de un motor incorporat si care, constructiv, nu se poate deplasa cu o viteza mai mare de 25 km/h".La articolul 1 e introdus un nou alineat cu urmatorul cuprins: "Sunt exceptate de la prevederile alin (1) privnid omologarea vehiculelor rutiere lente, care au fost deja inmatriculate intr-un stat membru al Uniunii Europene"."Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) vehiculele rutiere noi achizitionate pana la data de 30 aprilie 2020, apartinand categoriei T1, nivel de poluare I, echipate cu motoare a caror putere din constructie se situeaza intre 37 si 75 kW. Aceste vehicule vor fi omologate, la cererea detinatorilor in vederea eliberarii carti de identitate, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi", mai arata un amendament al deputatului UDMR Benedek Zacharie.Deputatul UDMR precizeaza ca amendamentul vizeaza tractoare agricole sau forestiere achizitionate din fonduri nerambursabile si a coror inregistrare este absolul necesara pentru a putea fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost achizitionate.Senatul a adoptat proiectul pe 26 noiembrie 2019, iar votul de adoptare al Camerei Deputatilor a fost unul decizional. Astfel, legea merge la promulgare.