Vergil Chitac: "Pleaca din Primaria Constanta cei care au incalcat legea si cine nu si-a facut treaba"

Chitac a facut declaratiile pe pagina sa de Facebook , dupa ce, conform acestuia, au inceput sa circule informatii referitoare la ce va face cand va prelua mandatul de primar al Constantei."Dragii mei, pentru ca circula fel de fel de informatii sub forma de barfa, as vrea sa fac cateva remarci: 1. Se zvoneste ca voi concedia foarte multi functionari din Primarie. Fals. Vor pleca cei care au incalcat legea si cei care nu si-au facut treaba. Cred in buna credinta a oamenilor. 2. Se zvoneste ca voi politiza Primaria. Fals. O voi profesionaliza cu oameni care au demonstrat in sectorul respectiv ca pot si care au avut rezultate. Stiu si cred ca oamenii mari pot face lucruri mari", a postat Vergil Chitac.El a completat cele afirmate cu inca doua remarci."3. Se zvoneste ca voi intra in razboi cu oamenii de afaceri. Fals. Voi fi un primar pro business si veti vedea asta. Stiu si cred ca afacerile private sunt motorul economiei locale. 4. Se zvoneste ca voi avea o relatie contondenta cu presa. Fals. Dincolo de mizeriile care s-au spus despre mine si familia mea in campania electorala, stiu si cred ca presa este esenta democratiei", a mai declarat primarul ales al Constantei.