Mii de persoane si autovehicule din Constanta, verificate in ultimele 24 de ore. Amenzi de peste 51.000 de lei

"In contextul instituirii masurii carantinei zonale in municipiul Constanta, timp de doua saptamani, politistii si jandarmii constanteni sunt mobilizati in misiuni de verificare a masurilor dispuse. (...) In ultimele 24 de ore, fortele de ordine au verificat 3.587 de persoane si 3.181 de autovehicule. Totodata, au fost aplicate 130 sanctiuni contraventionale, in cuantum total de 51.500 de lei", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de IPJ Constanta.In municipiul Constanta, aflat in carantina de vineri seara, s-a ajuns luni la o incidenta cumulata a infectiilor cu COVID-19 de 10,17 la mia de locuitori, respectivul indice fiind in judet de 6,82.Alte opt localitati - Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, Mihail Kogalniceanu, Agigea, Valu lui Traian si Navodari - au intrat in carantina tot la sfarsitul saptamanii trecute, iar pentru orasul Ovidiu a fost prelungita cu inca 14 zile masura carantinarii.Citeste si: Dana Girbovan, noul presedinte al Curtii de Apel Cluj. Judecatoarea a fost la pas de postul de ministru al Justitiei in Guvernul Dancila