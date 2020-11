Directorul spitalului in care un jandarm a murit dupa 5 zile de la internare: "Nu stim de ce s-a deteriorat starea dansului"

Versiunea lui Ion Claudiu Puiac, managerul spitalului

Firul cronologic al evenimentelor, povestit de fiica jandarmului

Managerul Puiuc declara ca nu stie de ce starea barbatului s-a deteriorat pana in punctul in care a suferit un stop cardio-respirator, in urma caruia a decedat.Daniel Jurje (48 de ani) a fost victima unui accident rutier care a avut loc vineri, 13 noiembrie, in timp ce se afla intr-o misiune de serviciu la Sovata. A ajuns la Spitalul de Urgenta Targu Mures, unde, in urma unui CT, s-a constat care are o fractura de bazin si pneumonie. Ulterior, testul pentru COVID-19 a iesit pozitiv.Denisa, fiica acestuia, a postat un videoclip pe Facebook in care acuza cadrele medicale care s-au ocupat de tatal ei de neglijenta si ignoranta, sustinand ca a fost tinut in agonie cinci zile, fara sa fie operat pentru fractura de bazin.Daniel Jurje a murit in dimineata zilei de 17 noiembrie, in urma unui stop cardio-respirator.Contactat de reporterii Ziare.com, managerul spitalului a declarat ca nu stie de ce starea pacientului s-a agravat, solicitand o autopsie medico-legala in acest sens. In plus, sustine ca, la nivelul unitatii medicale, nu exista nicio sesizare oficiala din partea familiei care acuza un malpraxis medical."Pacientul s-a prezentat vineri dupa-masa, cu traumatism prin accident rutier, cu fracturi de bazin. La CT s-a pus in evidenta o pneumonie bazala bilaterala de etiologie virala. Pacientul a fost testat pentru COVID-19, prin test PCR. A iesit pozitiv si a fost izolat in zona tampon, unde sunt izolati toti pacientii pozitivi, care necesita tratament medical sau chirurgical. Pentru cauza decesului am cerut autopsie medico-legala. Nu stim de ce s-a deteriorate starea dansului in cursul diminetii de 17 noiembrie, prezentand un stop cardio respirator. Pacientul nu a raspuns la manevrele de resuscitare", a declarat Ion Claudiu Puiac.Intrebat despre acuzatiile referitoare la faptul ca jandarmul nu a fost operat pentru fractura de bazin, acesta a spus ca doar medicul care s-a ocupat de el este in masura sa ofere aceste informatii."Singurul care poate sa dea informatii clare despre protocolul terapeutic pe care l-a abordat este medicul. Daca familia considera ca este vorba de malpraxis medical, poate sa faca plangere penala la organele abilitate. La nivelul Spitalului Clinic de Urgenta Targu Mures nu exista nicio sesizare oficiala din partea familiei pana in acest moment", a mai spus managerul spitalului.Horatiu Suciu, presedintele Colegiului Medicilor Targu Mures, a declarat pentru Ziare.com ca nici la nivelul institutiei pe care o conduce nu s-a depus nicio plangere cu privire la cazul jandarmului decedat.Denisa Jurje, fiica barbatului decedat, a facut un live pe Facebook, prin care a povestit cum au decurs cele cinci zile in care tatal sau a fost internat."Vineri mergea in misiune la Sovata. Pe drum a avut un accident rutier, un impact frontal. A fost adus la spital. L-am sunat, imi zicea ca e destul de ok. Am stat cu mama mea in fata spitalului, dar nimeni nu ne-a zis nimic. Dupa un timp a inceput sa simta durerile. L-au bagat la un CT, unde au spus ca au vazut o fractura de bazin si o pata pe un plaman. Doctorul ne-a spus ca ar fi fost o pneumonie la unul dintre plamani. Mi-a dat mesaj ca se pregateste de operatie. Nu i-au mai facut pentru ca l-au bagat pe zona de COVID-19 si i-au facut testul. I-au gaurit genunchii, pe viu, cu bormasina, ca sa ii bage niste greutati, sa ii traga soldurile la loc.I-am dus apa, a baut doi litri jumate dintr-un foc pentru ca la spital nu i s-a dat. I-am dus si mancare, a spus ca a mancat, dar de fapt nu manca pentru ca nu putea"."Sambata i-a venit rezultatul pozitiv la covid, dar nu ne-au anuntat nici pe noi, nici pe el. Noi am aflat accidental, de la medicul de familie, care ne-a sunat. Plangea de durere la telefon. Au inceput sa ii dea calmante. Nici nu putea sa vorbeasca bine pentru ca avea dureri"."Ne-a sunat si ne-a zis ca nu mai poate. I-am dus supa, carne, cartofi, ceva dulce. Nu mai fusese la toaleta de trei zile pentru ca era imobilizat la pat din cauza fracturii de bazin. I-au pus asistentele o tavita sub el. Ne-au zis ca ele nu au laxative, daca vrem sa mergem sa ii cumparam. Le-am luat si le-am dus la spital. Asistenta ne-a zis ca nu are cine sa vina dupa ele pentru ca e un singur brancardier si ca el muta pacientii.Am sunat dupa o jumatate de ora din nou. Mi-a zis sa nu o mai deranjez, ca, daca nu a murit, mai rabda 10 minute.Tot duminica am dat de doctor. Mi-a zis ca e bine, ca nu mai are dureri si ca asteapta sa il opereze. Colegul lui de salon mai chema asistentele cand se simtea rau, ca el nu mai avea putere"."Am vorbit iar cu el, mi-a zis ca nu mai poate. Dupa cateva ore, a zis ca parca nu mai are dureri asa mari. Brusc, i s-a facut rau, dadea afara orice, si o gura de apa. Seara a vorbit mami cu el dar el deja nu mai era el. Nu mai putea sa lege bine cuvintele, nu mai putea sa se exprime. A zis ca e obosit si ca trebuie sa se odihneasca"."Din cate am inteles, azi dimineata, in jurul orei 9 fara un sfert, a decedat. Noi am fost anuntati la 11. Nu ne-a anuntat spitalul. Comandantul a facut rost de undeva de informatie si m-a sunat. El nici nu stia ca eu nu stiu.La 12-13 inca nu avea scoase greutatile din genunchi. Nu a avut simptome de covid".