Vesti bune de la Cluj. Restrictii reduse dupa ce incidenta COVID-19 a scazut sub 7 la mie

"Hotararea nr. 71 din 13 aprilie 2021 privind actualizarea aplicabilitatii masurilor suplimentare de diminuare a impactului tipului de risc cu scopul limitarii si prevenirii raspandirii virusului SARS-CoV-2 dispuse prin HCJSU nr. 70/12.04.2021, pe raza unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Cluj.Incepand cu data prezentei, in unitatile administrativ-teritoriale municipiul Cluj-Napoca (6,62), respectiv comuna Sic (6,15) unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 7/1.000 de locuitori, se iau urmatoarele masuri: se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 20.00-5.00; se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00", se arata in hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj, adoptata marti.Anterior acestei hotarari, circulatia persoanelor in Cluj-Napoca era interzisa in intervalul orar 20.00-5.00, pe tot parcursul saptamanii. De asemenea, magazinele erau obligate sa se inchida de la la ora 18.00 toate pentru zilele saptamanii, iar de acum vor avea acest program numai in zilele de weekend, in celelalte aplicandu-se programul pana la ora 21.00.In hotararea CJSU Cluj se mai arata ca "se suspenda activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness".