Coordonatorul campaniei nationale de imunizare anti-COVID: "Tot personalul vaccinator va fi remunerat corespunzator"

Intrebat cum comenteaza reticenta personalului medical cu privire la participarea la campania de vaccinare, in conditiile in care sunt intarzieri la plata celor care participa deja la actiune, coordonatorul campaniei a afirmat ca exista "un nivel de incredere mai redus", insa a sustinut ca nu este pusa in pericol campania de vaccinare."Intr-adevar exista aceste discutii si semnale, le-am aflat si eu in urma sedintelor pe care le am saptamanal cu DSP judetene, parte din personal are un nivel de incredere mai redus, insa asa cum am aflat cu totii, aceste lucruri vor fi rezolvate cat mai rapid si cred ca nu vor mai exista aceste probleme, asa incat eu sper sa avem suficienta resursa umana sa putem creste numarul de centre de vaccinare si sa le putem operationaliza intr-un timp cat mai scurt si, in functie de dozele pe care le vom avea disponibile", a declarat Valeriu Gheorghita.Intrebat daca este pusa in pericol campania de imunizare a populatiei, Valeriu Gheorghita a raspuns: "Categoric nu"."Este o situatie pe care am incercat de fiecare data sa o explic. Exista si a fost bunavointa de fiecare data de la toate institutiile care au in atributie acest lucru, insa sunt activitati procedurale care se deruleaza, asa incat sunt convins ca tot personalul vaccinator va fi remunerat corespunzator, conform actelor normative in vigoare", a adaugat medicul.Anterior, coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, afirma ca personalul din centrele de vaccinare nu a fost platit pana in prezent de la infiintarea acestora, precizand ca isi doreste ca aceasta situatie sa fie rezolvata cat mai rapid tocmai pentru a motiva suficient de bine personalul din aceste centre.Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni seara, ca in zilele urmatoare se vor face platile catre cei care muncesc in centrele de vaccinare, suma fiind prevazuta in buget. Barna a explicat ca intarzierea a aparut din cauza neadoptarii bugetului national.CITESTE SI: Cat de intemeiata este panica "vaccinului AstraZeneca". Cazurile de coagulare a sangelui, mai numeroase la Pfizer "Asta se rezolva in zilele urmatoare, suma este prevazuta in buget. Sunt 4 milioane de lei prevazuti pentru luna ianuarie si partial luna februarie. E bugetat, exista resursa pentru urmatoarele luni. Intr-adevar, a fost acest blocaj generat si de neadoptarea bugetului. In momentul de fata avem buget. El a fost promulgat pe 8 martie, plata se va face in zilele urmatoare, Ministerul Sanatatii are ca prioritate aceasta plata", a declarat Dan Barna la Digi24, luni seara, intrebat despre plata personalului din cntrele de vaccinare.Vicepremierul a adaugat ca nu a fost niciun secret ca aceste plati au intarziat."Se vor face platile. Nu fusesera facute, e un fapt, nu era vreo taina sau ceva necunoscut. Avem buget adoptat, in zilele urmatoare se fac aceste plati, restantele vor fi acoperite, ajungem la zi cu aceste plati", a declarat Barna.